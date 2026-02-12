Казахстан стал главным импортером российской молочной продукции

Поставки в 2025 году превысили $225 млн, общий экспорт РФ вырос на 14% и составил почти $530 млн

Фото: Динар Фатыхов

Казахстан по итогам 2025 года стал крупнейшим импортером российской молочной продукции в стоимостном выражении. Поставки в страну превысили $225 млн, сообщили ТАСС.

На втором месте по импорту находится Белоруссия с поставками более $86 млн, на третьем — Узбекистан ($48 млн), на четвертом — Киргизия ($27 млн), на пятом — Азербайджан ($20 млн).

В целом экспорт российской молочной продукции в 2025 году вырос на 14% в стоимостном выражении и составил почти $530 млн. В физическом выражении экспорт остался на уровне предыдущего года — более 225 тыс. тонн.

Ариана Ранцева