ГАИ Татарстана просит водителей отказаться от резких маневров и обгонов из-за ветра

В Татарстане прогнозируют сильный ветер до 20 м/с

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в ближайшие часы ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. Водителей просят быть осторожными, избегать резких маневров и обгонов.

ГАИ предупреждает учитывать погодные и дорожные условия и не превышать скорость. Особое внимание рекомендуется уделять открытым участкам дорог, где порывы ветра особенно сильные.

По данным Гидрометцентра Татарстана, сегодня на территории республики будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Казани скорость ветра может достигать 20 м/с как ночью, так и днем.

Ариана Ранцева