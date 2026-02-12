Новости общества

07:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до -13 градусов

07:00, 12.02.2026

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до -13 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 7—12 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с. Днем температура составит от -8 до -13 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также