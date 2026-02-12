Сегодня в Татарстане ожидается до -13 градусов

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 7—12 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с. Днем температура составит от -8 до -13 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина