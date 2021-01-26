В следственных изоляторах Татарстана сохраняется перелимит
В следственных изоляторах Татарстана сохраняется перелимит. Об этом на расширенном заседании коллегии УФСИН России по РТ сообщил его начальник Эдуард Хиалеев.
По данным ведомства, в начале января текущего года в СИЗО республики содержалось 2 196 человек. Данный показатель превышен на 14,9% (на 309 человек).
Всего на 1 января 2021 года в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Татарстана находились 9 170 человек.
В ведомстве отметили, что указом Минюста от 10 ноября 2020 года в шести колониях Татарстана изменены лимиты наполнения: они снизились на 1 040 мест.
Напомним, в новом следственном изоляторе, который построят в Казани, увеличат количество мест с 930 до 1 000. Его ввод в эксплуатацию в 2026 году позволит решить вопрос перелимита арестованных.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым