В следственных изоляторах Татарстана сохраняется перелимит

Фото: Екатерина Аблаева

В следственных изоляторах Татарстана сохраняется перелимит. Об этом на расширенном заседании коллегии УФСИН России по РТ сообщил его начальник Эдуард Хиалеев.

По данным ведомства, в начале января текущего года в СИЗО республики содержалось 2 196 человек. Данный показатель превышен на 14,9% (на 309 человек).

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов (архив)

Всего на 1 января 2021 года в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Татарстана находились 9 170 человек.

В ведомстве отметили, что указом Минюста от 10 ноября 2020 года в шести колониях Татарстана изменены лимиты наполнения: они снизились на 1 040 мест.



Напомним, в новом следственном изоляторе, который построят в Казани, увеличат количество мест с 930 до 1 000. Его ввод в эксплуатацию в 2026 году позволит решить вопрос перелимита арестованных.

Татьяна Демина