В СИЗО Мензелинска еще на два месяца оставили главу службы безопасности «Волга-Автодора»

Тем временем в Казани продлили аресты еще трем фигурантам этого дела, попавшего на контроль к Александру Бастрыкину

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Мензелинский горсуд продлил до 14 апреля срок ареста главному безопаснику компании-господрядчика «Волга-Автодор» Андрею Черкасину, ранее сознавшемуся в организации нападения на Ирину Шевыреву — жену и невестку руководителей этой компании. О результате заседания «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, на протяжении полутора месяцев после задержания Черкасин отрицал какую-либо причастность к преступлению. Позднее написал явку с повинной и дал показания, что действительно поручал слежку за Шевыревой и нападение на нее, причем действовал без ведома Станислава Шевырева и без умысла на убийство — якобы «просил лишь напугать». По его новой версии, целью было всего лишь отвлечь внимание Ивана Шевырева, супруга потерпевшей и замдиректора компании «Волга-Автодор», от действий самого Черкасина.

Именно после изменения его позиции было принято решение о переводе обвиняемого из казанского СИЗО в Мензелинск, чтобы снизить вероятность контактов с иными фигурантами дела и адвокатами, действующими в интересах Шевыревых.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Следствие скрывает от суда мою явку с повинной и мой допрос», — заявлял под Новый год Черкасин журналисту «Реального времени» в перерыве заседания Верховного суда Татарстана, на котором оспаривалась мера пресечения.

Следователи просто не поверили новым показаниям Черкасина: Шевыревы — старший и младший — по-прежнему остаются фигурантами дела о покушении. Как не верят они и показаниям выжившей в покушении Ирины Шевыревой, которая не раз заявляла о непричастности своей семьи.

Бывший спасатель Рафис Султанов признал вину в покушении. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На этой неделе Советский райсуд Казани продлил содержание под стражей «велокиллеру» Рафису Султанову и гражданину Таджикистана Бурихону Хамидову, ранее работавшему в «Волга-Автодоре», а бывшего начальника смены охраны той же компании Булата Галлямова — оставил под домашним арестом. Именно его показания дали основания привлечь к уголовной ответственности Черкасина, а также отца и сына Шевыревых. Предполагаемый мотив последних следователи ни разу не озвучивали.

Напомним, дело о покушении почти сразу попало на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину, чему способствовала обнародованная в Сети видеозапись, как утром 14 октября 2025 года у гимназии №94 Казани мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Другая камера на доме зафиксировала, как он подъехал к месту будущего преступления на электровелосипеде, какое-то время выжидал, а затем пошел к припаркованной женщиной машине. Это был Рафис Султанов, который в тот же день покинул Татарстан на автомобиле с братом Хамидова, а через несколько дней был экстрадирован из Таджикистана и признался в нападении на Ирину Шевыреву в октябре и более раннем наезде на нее на электросамокате.

В разговоре с «Реальным временем» Султанов подтверждал — получал за это деньги, но при нападении с ножом и бегстве за пределы РФ действовал не вполне добровольно.

Всего к уголовной ответственности по этому делу привлекаются семеро. Под подпиской о невыезде находится лишь супруг пострадавшей Иван Шевырев, но подозрения с него не сняты. Покинувший страну брат Хамидова заочно арестован.