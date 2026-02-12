Казанские ученые выявили зональность редких элементов в породах возрастом 350 млн лет

Исследование керна из скважины в Мелекесской впадине показало связь состава пород с условиями осадконакопления

Фото: Максим Платонов

Ученые Казанского федерального университета выявили закономерности распределения редких и редкоземельных элементов в визейских терригенных и угленосных отложениях Мелекесской впадины возрастом около 350 млн лет. Об этом пишет ТАСС.

В ходе работы исследователи изучили десятки образцов керна из скважины 1955 (Нижне-Нурлатская), хранящихся в университете. Анализ показал выраженную вертикальную зональность химического состава пород. Последовательная смена интервалов осадкообразования отражает переход от относительно глубоководных морских условий к мелководно-морским.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как сообщила доцент кафедры палеонтологии и стратиграфии Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Миляуша Уразаева, полученные данные позволяют судить о природных условиях, существовавших на территории в древности, и важны для прогноза зон обогащения редкими и редкоземельными элементами.

Установлено, что в зонах древнего моря с богатой кислородом водой породы накопили больше стронция и молибдена. В районах древних болот с недостатком кислорода выявлено повышенное содержание лития, циркония, гафния и редкоземельных элементов.

По мнению ученых, пространственное распределение полезных ископаемых обусловлено интенсивностью обмена поровых вод в осадочных толщах и количеством роющих организмов. В дальнейшем исследователи планируют изучить распределение редких и редкоземельных элементов в каменноугольных отложениях Волго-Уральского региона.



Ариана Ранцева