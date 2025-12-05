Минниханов посетил новое здание СИЗО в Авиастроительном районе Казани

Его строительство началось в 2022 году

В Казани состоялось открытие нового СИЗО на 1 000 мест. Объект посетили раис Татарстана Рустам Минниханов, министр юстиции России Константин Чуйченко, директор ФСИН Аркадий Гостев и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Строительство нового СИЗО началось в 2022 году. Площадь застройки масштабного комплекса составила почти 22 тыс. квадратных метров. Минниханов подчеркнул, что ввод в эксплуатацию данного комплекса зданий «полностью решает проблему переполненности следственных изоляторов в Казани».

В состав СИЗО входит административное здание, шесть режимных корпусов, один из которых специально предназначен для размещения подозреваемых и обвиняемых женщин и несовершеннолетних. Также предусмотрены сборно-следственное отделение, корпус для длительных и краткосрочных свиданий, корпус транзитно-пересыльного пункта, а также современная медицинская часть.

Медицинская часть оснащена больничными палатами и передовым оборудованием, в том числе для инвалидов и других категорий маломобильных граждан. Она включает амбулаторию, стационар, медицинский изолятор и отдельные прогулочные дворы при стационаре.

Для проведения свиданий предусмотрены помещения для длительных встреч осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию с родственниками, а также специальные кабины для телефонных переговоров при краткосрочных свиданиях.

Особой отличительной чертой нового учреждения является его архитектурное решение: все режимные здания соединены между собой переходными галереями. Это исключает необходимость выхода на улицу при перемещениях, что значительно повышает безопасность и комфорт.



Рената Валеева