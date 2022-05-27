Новый СИЗО в Казани обойдется более чем в 6 миллиардов рублей — это много или мало?

Новый следственный изолятор (СИЗО) в Казани на тысячу мест обойдется более чем в 6 миллиардов рублей. Соответствующие тендеры были опубликованы на сайте госзакупок.

В стоимость входит само строительство (5,8 миллиарда), проект (137,2 миллиона) и услуги по исполнению функций технического заказчика и по строительному контролю на объекте (55,2 миллиона рублей). СИЗО появится в Авиастроительном районе Казани.

В новом здании будут: режимные корпуса с прогулочными дворами; карантинное и следственное отделение; медицинская часть со стационаром и амбулаторией; столовая, кухня, прачечная; общежитие для хозобслуги; отделение краткосрочных и длительных свиданий; производственные мастерские швейного и столярного участков на 193 рабочих места. Также в здании расположатся городок специальной подготовки для работников уголовно-исполнительной системы и спорткомплекс с тиром для сотрудников.

СИЗО в Казани обойдется в 6 миллиардов рублей — это:

Примерно $96,6 миллиона или €93,1 миллиона по курсу на сегодня.

по курсу на сегодня. На 3,4 миллиарда больш е запланированного — в 2018 году говорили, что новый СИЗО в Казани обойдется в 2,6 миллиарда.

е запланированного — в 2018 году говорили, что новый СИЗО в Казани обойдется в 2,6 миллиарда. В два раза меньше стоимости строительства СИЗО «Кресты-2» в Колпинском районе Санкт-Петербурга — 12 миллиардов рублей. Но оно рассчитано на 4 тысячи человек.

стоимости строительства СИЗО «Кресты-2» в Колпинском районе Санкт-Петербурга — 12 миллиардов рублей. Но оно рассчитано на 4 тысячи человек. В 3,3 раза больше стоимости второго корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) в Казани, включая оборудование и благоустройство прилегающей территории — 1,8 миллиарда рублей.

стоимости второго корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) в Казани, включая оборудование и благоустройство прилегающей территории — 1,8 миллиарда рублей. В 1,8 раза больше , чем потратят на проектирование и строительство СИЗО в Зеленограде — 3,2 миллиарда рублей.



, чем потратят на проектирование и строительство СИЗО в Зеленограде — 3,2 миллиарда рублей. На 600 миллионов меньше , чем получит Татарстан на ремонт дорог в этом году — 6,6 миллиарда рублей.



, чем получит Татарстан на ремонт дорог в этом году — 6,6 миллиарда рублей. В 4,2 раза выше стоимости строительства следственного изолятора на 1 500 мест в казахстанском Уральске — 1,4 миллиарда рублей (9 миллиардов тенге).

Дарья Пинегина