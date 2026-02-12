За зимний период из Казани вывезли почти 905 тыс. тонн снега

На обработку дорог израсходовано 50,3 тыс. тонн противогололедных материалов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани за прошедшие сутки на уборке снега задействовали 1 111 единиц спецтехники и 680 дорожных рабочих. С улиц города вывезли 32,8 тыс. тонн снега, для обработки дорог использовали 127 тонн противогололедных материалов, включая 38 тонн реагента и 89 тонн песко-соляной смеси, сообщает мэрия.

Работы по очистке улично-дорожной сети и обработке дорог противогололедными средствами продолжатся в дневное время. Сегодня на расчистку выйдут 609 единиц техники и 575 дорожных работников.

С начала зимнего сезона из Казани вывезли 904,5 тыс. тонн снега, а на обработку дорог израсходовано 50,3 тыс. тонн противогололедных материалов, сообщает комитет внешнего благоустройства.

Ариана Ранцева