Новости общества

02:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Маршрут №62 в Казани временно изменил схему движения

09:04, 12.02.2026

Автобусы не заезжают на остановки «ЖК Салават купере» и «Казань Арена»

Маршрут №62 в Казани временно изменил схему движения
Фото: Мария Зверева

В Казани автобусный маршрут №62 временно не заезжает на конечную остановку «ЖК Салават Купере». Причиной стало перекрытие проезда эвакуатором, сообщает комитет по транспорту Казани.

Также сообщается, что общественный транспорт в обоих направлениях временно не осуществляет заезд на остановку «Футбольный стадион Казань Арена».

Ранее «Реальное время» писало, что каждый седьмой водитель в Казани осознанно игнорирует запретительный сигнал светофора.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также