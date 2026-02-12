Маршрут №62 в Казани временно изменил схему движения
Автобусы не заезжают на остановки «ЖК Салават купере» и «Казань Арена»
В Казани автобусный маршрут №62 временно не заезжает на конечную остановку «ЖК Салават Купере». Причиной стало перекрытие проезда эвакуатором, сообщает комитет по транспорту Казани.
Также сообщается, что общественный транспорт в обоих направлениях временно не осуществляет заезд на остановку «Футбольный стадион Казань Арена».
