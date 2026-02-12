В Госдуме предложили снизить судебные пошлины с учетом инфляции

Минимальную пошлину по имущественным искам предлагают уменьшить с 4 тыс. до 800 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о пересмотре размеров судебных пошлин с учетом инфляции, пишет РИА «Новости».

Проектом предлагается снизить минимальную пошлину при подаче имущественного иска с 4 тысяч до 800 рублей, а также уменьшить размеры пошлин по ряду судебных действий, которые ранее ими не облагались.

В пояснительной записке отмечается, что до 2025 года государственные пошлины не менялись на протяжении 15 лет, поэтому предлагается установить их в размерах, соответствующих ранее действовавшим ставкам и уровню инфляции за этот период.

Депутат Госдумы Юрий Афонин сообщил, что после вступления в силу закона о повышении пошлин в сентябре 2024 года число обращений граждан в суды по большинству категорий дел заметно сократилось. По его словам, при росте цен в 2,8 раза за период с 2009 по 2024 год судебные пошлины были увеличены в 5—50 раз.

Кроме того, законопроект предусматривает снижение пошлины по заявлениям о правопреемстве, которая сейчас составляет 2 тысячи рублей для граждан и 15 тысяч рублей для организаций.

Ариана Ранцева