В Казани в феврале самую высокую зарплату предлагают главному бухгалтеру

В топ также вошли вакансии разработчика, автоэлектрика, руководителя отдела продаж и сметчика

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Сервис SuperJob представил «Реальному времени» рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий февраля в Казани.

Лидером по уровню заработной платы стал главный бухгалтер в компании, занимающейся производством натуральной косметики, — до 180 тыс. рублей в месяц. Второе место занимает разработчик у крупного оператора связи Татарстана с оплатой от 175 тыс. рублей и премиями. На третьей позиции — автоэлектрик-диагност с зарплатой от 150 до 200 тыс. рублей.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Также в топ вошли руководитель отдела продаж (от 150 тыс. рублей) и сметчик в строительной компании (от 130 до 150 тыс. рублей). В рейтинге представлены вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей.

В других крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, в топе зарплатных предложений лидируют врачи. Вакансии водителей с оплатой от 150 тыс. рублей в месяц популярны в Москве, Петербурге, Красноярске и Омске.

Ранее «Реальное время» писало, что спрос на электриков в Татарстане вырос на 11% за зимний период.

Ариана Ранцева