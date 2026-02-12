В Татарстане в 2025 году вырос спрос на премиальные авто с пробегом

Лидерами по популярности стали BMW X5, 5 серии и Mercedes-Benz E-класса, средняя цена — 3,7 млн рублей

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Эксперты проанализировали рынок премиальных автомобилей с пробегом в Татарстане за 2025 год. В исследование вошли машины возрастом до 10 лет стоимостью свыше 1 млн рублей. Исследование предоставил «Реальному времени» сервис «Авито Авто».

Наиболее востребованными марками стали BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Porsche. В топ-5 моделей по популярности вошли BMW X5, BMW 5 серии, Mercedes-Benz E-класса, BMW 3 серии и BMW X3. Десятку лидеров замкнули BMW X6, Lexus RX, Lexus NX, Audi A6 и Mercedes-Benz GLE.

Спрос на премиальные автомобили вырос на 4,1% за год. Лидером по росту популярности стал Li Auto (+42%), а также Lexus (+29%) и Porsche (+22,3%). Среди моделей наибольший рост показали Li Auto L7 (+57,1%), Porsche Cayenne (+48,9%) и Lexus NX (+29%).

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Средняя стоимость премиальных автомобилей в Татарстане составила 3,7 млн рублей, что на 2,6% ниже уровня прошлого года. Наибольшее падение цен зафиксировано у Mercedes-Benz GLE-класс (-16,4% до 5,3 млн рублей), Lexus NX (-11,2% до 2,9 млн рублей), Mercedes-Benz GLC-класс (-10,7% до 3,2 млн рублей) и E-класс (-8,5% до 3,2 млн рублей).

Среди регионов России наибольший интерес к премиальным автомобилям наблюдался в Москве (50% запросов), Санкт-Петербурге (36,8%) и Татарстане (24,5%). В Татарстане премиальные авто составляют 4% всех предложений на «Авито Авто».

Ранее «Реальное время» писало, что предложение премиальных авто в России выросло на 70%.

Ариана Ранцева