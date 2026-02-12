В Татарстане выявили оптовую базу, где торговали контрафактными овощами и фруктами

Общая стоимость 22,75 тонны овощей и фруктов без маркировки составила 370 950 рублей

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Сотрудники татарстанской таможни обнаружили на оптовой базе в Лениногорске 22,75 тонны овощей и фруктов без маркировки, сообщает пресс-служба татарстанской таможни.

На упаковках отсутствовали сведения о наименовании товара, производителе, дате выпуска, условиях хранения, сроке годности и стране происхождения.

Общая стоимость немаркированной продукции составила 370 950 рублей.

Так как владелец товаров не соблюдал требования технического регламента Таможенного союза по маркировке пищевой продукции, материалы осмотра направлены Камскому транспортному прокурору для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по КоАП РФ.

Ариана Ранцева