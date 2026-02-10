Cоучастницу убийств проституток приговорили к 10 годам заключения

Верховный суд республики рассматривал это дело в особом порядке

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана огласил приговор 27-летней Анне Рясной. Ее признали виновной в двух жестоких убийствах работниц сферы интим-услуг, причем первая жертва была несовершеннолетней. С учетом досудебного соглашения с силовиками и активной помощи в расследовании и изобличении иных участников наказанием для Рясной станут 10 лет колонии общего режима, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Наказание назначено по совокупности с приговором одного из районных судов Челябинска, который в 2024-м признал Рясную виновной в краже у одного из клиентов «девочек по вызову» ценностей на 800 тысяч рублей, включая часы Cartier.

Сегодня утром, выступая с последним словом, Анна Рясная сказала, что заслуживает наказания и надеется когда-нибудь искупить свою вину. При этом она заявила — совершала тяжкие преступления, потому что опасалась за свою жизнь.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Вчера в прениях прокурор Татарстана Альберт Суяргулов запрашивал для обвиняемой окончательное наказание в 11 лет и 5 месяцев, а еще подтверждал — условия досудебного соглашения ею полностью выполнены, причем лишь с помощью Рясной силовикам удалось разыскать, где убийцы спрятали изуродованное тело несовершеннолетней жертвы.

Напомним, по версии обвинения, на момент совершения преступлений обвиняемая сама зарабатывала на жизнь в сфере интим-услуг, организованных сутенерами Григорием и Юлией Назаровыми в Челябинске, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде и Казани. А еще — находилась в розыске, за ту самую кражу у клиента. Назаров в это время уже отбывал наказание в колонии Ростовской области, а его супругу также разыскивали за торговлю живым товаром и вовлечение в эту сферу не менее 30 дам, включая несовершеннолетнюю.

В СК и прокуратуре считают доказанным, что из колонии Назаров (ныне покойный) с использованием запрещенных средств связи регулярно связывался с женой и давал ей указания, как вести бизнес и как защищаться. По версии силовиков, Назаров дистанционно поучаствовал и в организации расправы над несовершеннолетней Анастасией С. в июне 2019-го — девушка решила отказаться от занятий подпольным бизнесом и вернуться домой, однако Назаровы и Рясная опасались, что она их выдаст. Поэтому выманили на «подработку» в арендованный дом в Верхнеуслонском районе Татарстана, где Назарова, как следует из показаний Рясной, подмешала жертве в напиток неустановленный препарат со снотворным эффектом, а когда та лишилась сознания, вручила самой Рясной нож. Однако Анна нанести удары не смогла. В итоге девушку задушили с помощью шнура, отсекли конечности, часть сожгли в мангале, остальное упаковали и спрятали недалеко от поселка имени Кирова Верхнеуслонского района.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Юлия Назарова сейчас находится под стражей и знакомится с материалами своего дела. Еще одна фигурантка — Лилия Рыскужина — в розыске. По версии следствия, она участвовала в похищении в 2020-м трехлетней девочки и вместе с Рясной — в убийстве матери этого ребенка Кристины Пульниковой. Силовики полагают, что Юлия Назарова неоднократно ухаживала за ребенком, пока Кристина «работала», и так прониклась, что решила избавиться от матери и выдать девочку за свою, используя подложное свидетельство о рождении.

Пульникову тоже выманили в Верхнеуслонский район и прямо в автомобиле задушили ее проводом зарядки от мобильного, попутно нанеся несколько ударов по голове бутылками шампанского. Тело бросили в массиве близ села Каинки.

Что касается похищенной девочки, то ее еще в ходе расследования дела вернули родному отцу.