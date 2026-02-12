Число преступлений с использованием IT-технологий в Татарстане снизилось на 22%

Больше половины — 61% — приходится на кражи с банковского счета и дистанционные мошенничества

В 2025 году число преступлений с использованием IT-технологий в Татарстане снизилось на 22% по сравнению с 2024-м. В республике зарегистрировали почти 25 тыс. таких случаев, сообщил на брифинге начальник управления по борьбе с киберпреступностью МВД по РТ Руслан Гумеров.

Больше половины — 61% — приходится на кражи с банковского счета и дистанционные мошенничества. Каждый день в регионе фиксируют до 30 таких преступлений. Общая сумма причиненного ущерба достигла почти 6 млрд рублей по итогам прошлого года.

Напомним, по объему вложений в 2024 году Татарстан выделил на обеспечение кибербезопасности 2,7 млрд рублей. Республика сократила финансирование относительно 2023 года — разрыв составил 17,9%.

