Оправданный присяжными в Казани Николай Казаев ушел на СВО из Чувашии

Его обвиняли в двух убийствах и покушениях

Фото: Ирина Плотникова

Не стал ждать ни оправдательного приговора, ни его обжалования прокуратурой казанец Николай Казаев. Он заключил контракт с Минобороны, обратившись в военкомат Чувашии, и ушел на фронт, — сообщила «Реальному времени» адвокат Инна Барлева с согласия родных своего клиента.

Почему контракт был подписан в соседней республике, а не в Татарстане? Можно предположить, что у добровольца имелись опасения о стороннем вмешательстве.

Напомним, Казаева привлекали по делу о покушении и двух убийствах 25-летней давности. Его дело Кировский райсуд Казани рассматривал дважды. В июле 2024-го первая коллегия присяжных оправдала Николая Казаева по двум эпизодам особо тяжких преступлений, а по третьему суд приговорил его к 13 годам строгого режима. Тот приговор отменил Верховный суд Татарстана. Новая коллегия присяжных райсуда посчитала недоказанными все вменяемые преступления, причем по двум оправдала за отсутствием события преступления. После оправдательного вердикта 29 декабря 2025-го фигуранта освободили из-под стражи в зале суда.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

15 января суд намеревался обсудить последствия вердикта и удалиться в совещательную комнату для постановления оправдательного приговора. Ведь по закону оправдательный вердикт обязателен к исполнению, а вот в случае обвинительного председательствующий по делу профессиональный судья вправе не согласится с коллегией присяжных и вынести иное решение.

Николай Казаев пришел 15 января в суд, однако начала заседания не дождался, обнаружив в зале двух оперативников МВД в штатском, но с оружием. После его ухода со стороны защиты прозвучало предположение, что в суд эти сотрудники пришли с целью задержать оправданного по каким-либо иным обстоятельствам. Сами опера от пояснений воздержались. Но прибыли и на следующее заседание, 29 января, — уже в форме. Ввиду неявки Казаева и отсутствия подтверждения о его надлежащем уведомлении судья Сергей Степанов принял решение отложить процесс на 12 февраля, то есть на сегодня.

Адвокаты оправданного Сергей Николаев и Инна Барлева. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Вкратце напомним фабулу претензий в адрес Николая Казаева, которого силовики называли лидером одноименной группировки:

Эпизод 1. Задушили и утопили за пропавшие 70 тысяч рублей. По данным следствия, в 1997 году у одного из «Казаевских», Паршенкова, похитили 70 тысяч рублей — недельную выручку от подконтрольных фирм. В СК, МВД и прокуратуре Татарстана считают, в этом преступлении группировщики заподозрили своего — Панова, похитили его и попытались добиться признания в частном доме. Для убедительности прострелили ногу, а не услышав желаемого ответа, задушили петлей. Одежду сожгли, тело утопили в фарватере Волги. По версии обвинения, непосредственное участие в расправе принимали Казаев, Сапарин, Бикбулатов и Тарасов.

Эпизоды 2—3. Силовой ответ за покушение. В январе 1999-го автомобиль Казаева подорвали, он сам и еще трое человек получили травмы. Главной версией случившегося, согласно недоказанному суду присяжных обвинению, стали внутренние разборки среди «Казаевских» — еще в 1998-м Дмитрий Бикбулатов затеял передел сфер влияния и в итоге создал отдельную группировку, куда вошел и Паршенков. Эту пару Казаев, по версии следствия, заподозрил в подрыве и инициировал ответное нападение уже через шесть дней. По мнению следствия, Казаев, Тарасов и Сапарин напали на Паршенкова и нанесли ему смертельные ножевые ранения в живот, а тело захоронили в неустановленном месте.

20 апреля 2000 года в кафе Бикбулатов получил выстрел в голову, но остался жив. В то время Казаев уже покинул Казань, но, как полагают силовики, оставил за главного в группировке Сапарина и поручил организовать убийство предполагаемого организатора подрыва. Сапарин подключил Тарасова и его знакомого Шарафеева, который не имел отношения к ОПГ, но выступил стрелком, — утверждала сторона обвинения в суде.

Будет ли районный суд выносить заочно оправдательный приговор или приостановит дело после запросов в военкомат соседней республики — покажет время.