Казань стала лидером по росту продаж украшений с выращенными бриллиантами

В розничных магазинах сети объем реализации таких украшений в столице Татарстана вырос в 4,8 раза

Фото: Реальное время

В 2025 году Казань стала лидером по динамике продаж ювелирных изделий с выращенными бриллиантами. По данным аналитического центра SOKOLOV, в розничных магазинах сети объем реализации таких украшений в столице Татарстана вырос в 4,8 раза в денежном выражении по сравнению с 2024 годом.

Этот показатель заметно опережает динамику в других крупных городах. Например, в Уфе продажи увеличились в 4 раза, в Волгограде — в 3,9 раза, в Омске — в 3,3 раза, а в Новосибирске — в 3,2 раза.

Средний чек на украшения с выращенными бриллиантами в Казани достиг 51 182 рублей. Этот показатель уступает значениям в южных городах (в Сочи он составил 62 078 рублей, в Краснодаре — 60 053 рубля, в Ростове‑на‑Дону — 59 254 рубля).

Реальное время / realnoevremya.ru

Наиболее востребованными изделиями у жителей Казани стали кольца, серьги и подвески с выращенными бриллиантами. При выборе металла покупатели отдают предпочтение белому и красному золоту.

Тем не менее специалисты сообщают, что спрос на бриллианты в 2026 году будет расти медленно из-за высоких кредитных ставок.

Наталья Жирнова