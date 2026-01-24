В Казани зафиксировали предел роста числа пекарен

По мнению экспертов, рынок переживает период структурной оптимизации

Фото: Реальное время

Российский рынок пекарен переживает период серьезной трансформации. По данным агентства недвижимости «AVG Недвижимость», в крупнейших городах страны зафиксировано значительное снижение количества пекарен, достигшее минимальных показателей за последние два года.

Особенно заметное сокращение наблюдается в столицах. В Москве количество пекарен уменьшилось до 2 857 точек, что на 400 меньше показателей весны 2024 года. В Санкт-Петербурге число пекарен составило 2 302 точки, вернувшись к уровням 2023 года, а в Казани рынок стабилизировался на уровне 400–430 точек, однако дальнейший рост прекратился. Тем не менее, по данным «Авито», в 2025 году самыми востребованными видами бизнеса в сфере общепита Казани были рестораны и кафе: большую популярность приобрели кондитерские и пекарни. Желающих купить такое заведение стало больше на целых 25%, а самих предложений появилось на 10% больше. Подробнее об этом и в целом о гастрономии Татарстана в 2025 году — в итоговом материале «Реального времени».

Существенное снижение отмечается и в городах юга России. В Краснодаре количество пекарен уменьшилось с 1 030 до 839 точек, в Ростове-на-Дону — с 520 до 439. В Самаре показатель снизился до 505 точек.

По мнению экспертов, рынок переживает период структурной оптимизации. Владелец агентства «AVG Недвижимость» Анна Гусева отмечает, что формат пекарен оказался чувствительным к росту арендных ставок и операционных расходов. В новых условиях выживут только пекарни с удачным расположением, стабильным потоком клиентов и эффективной бизнес-моделью.



Наталья Жирнова