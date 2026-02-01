Средний чек на такси в Казани составил 397 рублей
Город занял третье место среди регионов по количеству поездок на такси
По данным исследования банка «Русский стандарт», Казань заняла третье место среди российских городов по количеству оплат услуг такси. Средний чек за поездку в столице Татарстана составил 397 рублей.
В целом по России стоимость поездок на такси заметно выросла: этой зимой средняя цена достигла 612 рублей, что на 82 рубля больше показателя прошлого года (530 рублей). За весь 2025 год стоимость поездки увеличилась с 522 до 582 рублей.
Лидерами по среднему чеку стали Москва (857 рублей) и Санкт-Петербург (638 рублей). В пятерку городов с высоким спросом также вошли Новосибирск (472 рубля) и Волгоград (311 рублей).
Интересно, что услугами такси в равной степени пользуются как мужчины, так и женщины — по 50% от общего числа поездок. При этом средний чек у мужчин существенно выше — 733 рубля против 491 рубля у женщин. Наибольший спрос на такси наблюдался в январские праздники, а также в праздничные месяцы февраля и марта.
Напомним, Минтранс РТ рассмотрит жалобу татарстанца на повышение цен в такси в новогодние праздники. При этом, как подчеркивает гражданин, ни условия работы сервиса, ни количество автомобилей в городе не изменились.
Сейчас количество такси в Татарстане превысило 23 тысячи автомобилей.
