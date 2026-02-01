Средний чек на такси в Казани составил 397 рублей

Город занял третье место среди регионов по количеству поездок на такси

Фото: Максим Платонов

По данным исследования банка «Русский стандарт», Казань заняла третье место среди российских городов по количеству оплат услуг такси. Средний чек за поездку в столице Татарстана составил 397 рублей.

В целом по России стоимость поездок на такси заметно выросла: этой зимой средняя цена достигла 612 рублей, что на 82 рубля больше показателя прошлого года (530 рублей). За весь 2025 год стоимость поездки увеличилась с 522 до 582 рублей.

Лидерами по среднему чеку стали Москва (857 рублей) и Санкт-Петербург (638 рублей). В пятерку городов с высоким спросом также вошли Новосибирск (472 рубля) и Волгоград (311 рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно, что услугами такси в равной степени пользуются как мужчины, так и женщины — по 50% от общего числа поездок. При этом средний чек у мужчин существенно выше — 733 рубля против 491 рубля у женщин. Наибольший спрос на такси наблюдался в январские праздники, а также в праздничные месяцы февраля и марта.

Напомним, Минтранс РТ рассмотрит жалобу татарстанца на повышение цен в такси в новогодние праздники. При этом, как подчеркивает гражданин, ни условия работы сервиса, ни количество автомобилей в городе не изменились.

Сейчас количество такси в Татарстане превысило 23 тысячи автомобилей.

Наталья Жирнова