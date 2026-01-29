Новости бизнеса

Раис Татарстана обсудил перспективы сотрудничества с «Арнестом»

13:50, 29.01.2026

Предприятие является одним из ведущих производителей пива с долей около 11%

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Доме правительства РТ Рустам Минниханов провел встречу с президентом АО «Арнест» Алексеем Сагалом. Основной темой обсуждения стали перспективы реализации инвестиционных проектов в регионе.

Группа компаний «Арнест» представляет собой крупный холдинг с экспортной ориентацией. Предприятие является одним из ведущих производителей пива с долей около 11%. Компания также специализируется на производстве безалкогольных напитков.

Производственная инфраструктура холдинга охватывает несколько регионов России, включая Ленинградскую, Нижегородскую, Свердловскую, Новосибирскую и Иркутскую области, Республику Башкортостан, Хабаровский край и Татарстан.

Ранее Минниханов встретился с главой инвестпалаты бизнеса Индии. Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Наталья Жирнова

