Раис Татарстана обсудил перспективы сотрудничества с «Арнестом»

В Доме правительства РТ Рустам Минниханов провел встречу с президентом АО «Арнест» Алексеем Сагалом. Основной темой обсуждения стали перспективы реализации инвестиционных проектов в регионе.

Группа компаний «Арнест» представляет собой крупный холдинг с экспортной ориентацией. Предприятие является одним из ведущих производителей пива с долей около 11%. Компания также специализируется на производстве безалкогольных напитков.

Производственная инфраструктура холдинга охватывает несколько регионов России, включая Ленинградскую, Нижегородскую, Свердловскую, Новосибирскую и Иркутскую области, Республику Башкортостан, Хабаровский край и Татарстан.

Наталья Жирнова