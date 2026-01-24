В России приватизируют крупнейший спиртзавод

Производство обратили в доход государства из-за финансирования компанией ВСУ

В России до 2028 года приватизируют АО «Амбер талвис». Эта компания владеет одним из крупнейших в стране производств алкоголя, расположенного в Тамбовской области, пишет ТАСС.

Производство в поселке Новая Ляда в числе других активов, связанных с предпринимателем Юрием Шефлером (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обратили в доход государства по решению суда, которое вынесли в июле 2024-го.

Шефлера и связанных с ним юрлиц признали экстремистским объединением за финансирование ВСУ и одобрение обстрелов российской территории со стороны формирований киевского режима.

«Амберталвис» входит в топ-10 крупных производителей спирта в России. Она выпускает этанол сортов «Люкс» и «Альфа», которые потом используют для производства алкоголя. Его мощность — до 10 тыс. декалитров в сутки, а ежегодная выручка — 1,5 млрд рублей.

