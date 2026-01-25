Каждый пятый работодатель в Казани сотрудничает с самозанятыми

Самозанятые, как правило, привлекаются для решения узкоспециализированных, проектных или вспомогательных задач, не требующих постоянного присутствия в штате

Фото: Динар Фатыхов

По данным опроса SuperJob, услугами самозанятых граждан на текущий момент пользуется 21% работодателей в Казани. Примечательно, что к самозанятым одинаково активно обращаются как малые предприятия (с численностью до 100 человек), так и средние (от 100 до 1000 сотрудников).

Тенденция вписывается в общероссийскую картину: согласно официальной статистике, к декабрю 2025 года число физических лиц (без учета ИП), оформивших статус самозанятого, достигло 14,6 млн человек. Напомним, что к январю 2026 года число самозанятых в Татарстане выросло более чем на 16% и составило 447 тысяч человек.

Контекстный анализ комментариев участников опроса позволил выделить сферы, где их участие в бизнес‑процессах наиболее заметно. Наибольший спрос на услуги самозанятых наблюдается в строительстве и проектировании. На втором месте по востребованности — логистика и грузоперевозки. Третью строчку занимает сфера информационных технологий.



Наталья Жирнова