Экс-судья Арбитража РТ заявил о незаконности проверки Суяргулова по активам на 207 млн рублей

На заседании Советского райсуда Казани Адель Минапов отрицал претензии по авто и квартирам семьи

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Советском райсуде Казани стартовал процесс по иску Альберта Суяргулова к бывшему судье арбитража Татарстана Аделю Минапову, его жене, теще и сестре последней. Прокурор республики просит обратить в доход государства активы семьи отставника Фемиды в Казани и Верхнеуслонском районе на сумму 207 млн рублей, главный ответчик иск не признает, сообщает с места журналист «Реального времени».

Минапов и двое его представителей сходу просили о переводе процесса в закрытый режим, указывая на статус судьи в отставке и тот факт, что ранее сведения о доходах судей публиковались на официальном сайте лишь с их согласия. Еще одним аргументом были дети, информация о которых, по мнению защиты, не должна получить распространение.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова против засекречивания дела возражала. И суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства.

На заседании были подробно изложены параметры объемного иска прокурора республики, из которых выяснилось — элитные иномарки на тещу и ее сестру приобретались в отсутствие у обеих как водительских прав, так и полисов ОСАГО, однако в доверенности пользователями указывались Адель Минапов и его супруга Резеда, экс-помощник зампреда Арбитражного суда РТ. Кроме того прозвучали факты, что большая часть приобретаемых квартир с номинальными, по версии надзорного ведомства, собственницами сдавалась в аренду. Этот арендный доход в прокуратуре считают незаконным.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, Суяргулов требует обратить в доход государства активы в казанском ЖК «Арт Сити» и еще с десяток жилых и нежилых объектов, включая квартиру в клубном комплексе премиум-класса ЖК Luciano на улице Право-Булачной и квартиры в Иннополисе на улице Спортивной. Претензии возникли и по трем иномаркам, одна из которых уже продана. Прокуратура требует возместить ее стоимость деньгами.

«Доводы прокуратуры являются голословными, — так оценил требования иска сегодня Адель Минапов. — Да, имущество есть. Но расчет, произведенный прокуратурой, в корне неверен, и доходы судей так не считают».

По версии судьи в отставке, надзорное ведомство не полномочно проводить проверку в отношении него, это вправе делать лишь спецкомиссия Судебного департамента и Квалифколлегия. Причем все эти проверки, как утверждает Минапов, уже проводились в ходе декларационных кампаний. «Никогда у департамента и других органов вопросов не было. Все декларации перепроверены неоднократно и хранятся в архиве. Все имущество приобреталось законно».

В свою очередь, представитель истца Лилия Фаттахова отметила — особый порядок в отношении судей применяется при их привлечении к административной, уголовной и дисциплинарной ответственности, а на гражданские дела этот порядок не распространяется.