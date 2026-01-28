В Татарстане продажи новых грузовиков упали более чем вдвое в 2025 году

Лидером рынка остается КАМАЗ, хотя продажи компании снизились на 15,5%

Рынок грузовой техники в Татарстане показал серьезное падение: за 2025 год продажи новых грузовиков рухнули на 57%, с 6,85 до 2,9 тысячи единиц. Об этом сообщает «Ъ».

Лидером рынка остается КАМАЗ, хотя продажи компании снизились на 15,5%. Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах нарастили выпуск комплектующих для грузовиков КАМАЗ, а в 2026 году компания нацелилась извлечь выручку в 977 млрд рублей.

При этом новая модель КАМАЗ-54902 продемонстрировала десятикратный рост. Китайские бренды Sitrak и Shacman потеряли 77 и 76% рынка соответственно.

На общероссийском уровне ситуация аналогична: рынок тяжелых грузовиков сократился на 54%. КАМАЗ укрепил позиции, увеличив долю до 30,9% при падении продаж на 16%. Китайские производители, несмотря на общее падение (60% у Sitrak, 70% у Shacman), сохранили контроль над 52,2% рынка тяжелой техники.

Также импорт грузовиков в Россию сократился в 10 раз, до 7,9 тысячи единиц.

Эксперты связывают спад с низким спросом, высокой ключевой ставкой, утилизационным сбором и сокращением грузовой базы. При этом аналитики прогнозируют постепенное восстановление рынка в 2026 году, особенно в сегментах тяжелой и среднетоннажной техники.

Наталья Жирнова