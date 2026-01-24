Табачная компания JTI снова сменила страну регистрации

Фабрики в Петербурге и Ленобласти остаются в составе корпорации

Фото: Динар Фатыхов

Компания Japan Tobacco International (JTI) за последние месяцы два раза сменила страну регистрации, пишет «Деловой Петербург». Организация, владеющая петербургской фабрикой «Петро» и ленинградской «Крес Нева», сперва была зарегистрирована в Германии, потом в Люксембурге, а с конца декабря 2025 года — в Швейцарии.

Как сообщили в JTI, фабрики в Петербурге и Ленобласти остаются в составе корпорации, а изменения в структуре собственности носят технический характер. Цель перерегистрации — повысить операционную эффективность. По мнению экспертов, компания меняет юрисдикцию из-за налоговых оптимизаций или внутрикорпоративных решений, учитывая, что глобальный головной офис JTI расположен в Швейцарии.

JTI, как и Philip Morris, продолжает работать в России, в отличие от British American Tobacco, которая ушла с российского рынка. До этого компания допускала продажу российского бизнеса, но отказалась от такого решения, чтобы удовлетворить интересы инвесторов. Также двукратная смена юрисдикции в конце 2025 года может быть частью стратегии по сохранению бизнеса в России и минимизации последствий санкций.

Как подчеркнули эксперты, в 2023 году около 20% прибыли компания JTI получила благодаря деятельности своего бизнеса в России, причем в 2025-м продажи у фирмы увеличились.

Никита Егоров