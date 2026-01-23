Денис Пирогов, глава «Татмолсоюза»: «Надо придерживаться квот на белорусскую молочку»

Зачем министры сельского хозяйства России и Белоруссии убеждают российских производителей снизить себестоимость молока до 33,8 рубля за литр

Поставки молочной продукции из Белоруссии в Россию необходимо квотировать, считают в «Татмолсоюзе». Оценивая призывы глав минсельхозов обеих стран к созданию единого рынка, в отрасли напоминают об излишках молочки, скопившейся на складах как раз за счет белорусского импорта. «Мне не понравился пассаж о том, что Россия недостаточно регулирует доступ белорусской продукции на свой рынок. Мы и не должны этого делать. У России и Белоруссии общий рынок — это надо принять», — заявила накануне министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ответ на жалобы переработчиков на засилье белорусского импорта. Жирный минус «мезальянса» в том, что российское молоко по себестоимости сейчас дороже белорусского: 41,7 рубля против 33,8 рубля за литр (в РБ закупочную цену устанавливают власти, — прим. авт.). Как Минсельхоз РФ собирается разрулить интересы братьев-славян и что думают об этом татарстанские молочники, — в материале «Реального времени».

Ничего плохого в этом нет, но нужны квоты на поставки

В Татарстане отреагировали на заявления Минсельхоза РФ о создании единого молочного рынка между Россией и Белоруссией. Они прозвучали на XVII съезде Национального союза производителей молока. Здесь участники рынка вновь подняли вопрос о нарастающих объемах импорта белорусской продукции на внутренний рынок, но в ответ услышали, что курс на сближение будет укрепляться. Глава «Татмолсоюза» Денис Пирогов считает, что при создании единого рынка надо придерживаться квот.

— Значительная доля импорта в IV квартале не только не сократилась, но и показала рост в первую очередь за счет поставок из Белоруссии. Это привело к формированию крупных складских запасов готовой молочной продукции в республике. Излишки в основном представленные биржевыми товарами, такими как масло, сыры и сухое молоко, оказывают существенное давление на рыночные цены, — рассказал он.

скриншот с сайта "Татмолсоюз"

В конце декабря руководство Минсельхоза РТ жаловалось парламентариям на затоваривание рынка республики и начавшееся снижение закупочных цен. Тогда замминистра сельского хозяйства Татарстана Гелюс Баязитов говорил, что республика хочет обратиться с просьбой о проведении молочных интервенций.

— Если будет создан единый рынок молока, то ничего плохого в этом не вижу, — заявил глава Актанышского молочного комбината и белорусский предприниматель Дмитрий Кураш. — Как переработчику, мне, конечно, выгоднее будет приобрести сырое молоко не по 42 рубля, а по 33,8 рубля. Но пока нет конкретики, как эти механизмы (по созданию единого рынка сырого молока, — прим. авт.) будут действовать. Видимо, речь идет о свободном (беспошлинном) перемещении продукции, но не думаю, что это как-то существенно изменит расстановку сил на российском рынке. Если ты хочешь остаться в рынке, то всегда найдутся резервы для удержания позиций.

Белоруссия заняла 80% в импорте молочной продукции в РФ за 2025 год

Минсельхоз РФ и Минсельхозпрод Белоруссии объединяют усилия по подготовке общего молочного рынка, вплоть до взаимного доступа к сырому молоку для переработчиков из двух государств, сообщили федеральные власти на XVII съезде Национального союза производителей молока. Здесь участники рынка вновь подняли вопрос о нарастающих объемах импорта белорусской продукции на внутренний рынок. Они пожаловались, что ввоз дешевой белорусской молочки привел к снижению закупочных цен на молоко и затовариванию складов со сливочным маслом и сырами.

— Общеизвестно, что доля Белоруссии в импорте молочной продукцию в нашу страну превышает 80%, — взял слово генеральный директор ГК «Фудлэнд» Максим Поляков, чья компания является крупнейшим дистрибьютором и производителем натуральных сыров в России, — В условиях, когда молочная отрасль переживает не самые лучшие времена, это вызывает обеспокоенность. Ведь российские и белорусские переработчики находятся в неравном конкурентном положении.

Реальное время / realnoevremya.ru

Причину ослабления позиций отечественных переработчиков он видит в том, что закупочные цены на сырое молоко в Белоруссии ниже, чем в России. Так, в Белоруссии они регулируются государством посредством установки фиксированных индексов. Их нельзя превышать. А в нашей стране — закупочные цены скачут в зависимости от конъюнктуры рынка.

«При этом Россия не управляет поставками из Белоруссии, а российские и белорусские компании работают на одном потребительском рынке. Хотелось бы понять, как конкурировать с ними? Какова позиция?», — поставил он вопрос ребром перед федеральными чиновниками.

На встречу с бизнесом по традиции приехали вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Впервые почетным гостем стал министр сельского хозяйства Белоруссии Юрий Гозман. Услышать предложения регуляторов из первых уст специально прилетели из Казани вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, глава «Красного Востока» Адель Хайруллин, владелец агрохолдинга «Кырлай» Марат Каримов. Камера операторов трансляции показала, как представители из Татарстана расположились вместе в первом ряду и почти два часа слушали и записывали фрагменты выступлений федеральных чиновников. По выражению их лиц можно было понять, что грядущие изменения их не сильно радуют.

Патрушев о балансах c белорусской молочкой: «Будем защищать собственных производителей»

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев не согласился с тем, что отечественные компании сдают позиции на полках магазинов в стране. «По-моему, вы достаточно неплохо с этим справляетесь и эту борьбу часто выигрывали. У нас на лавках все-таки в основном представлена продукция отечественных производителей», — не согласился он.

При этом он подчеркнул, что ждать отката назад не стоит, свободное перемещение белорусских товаров в рамках «Союзного государства» — вопрос практически решенный. По его словам, определена единая таможенная территория, через которую белорусское молоко может поступать беспошлинно. Правда, его объемы будут формироваться в рамках согласованных балансов продовольствия между РФ и РБ. Он поддержал предложение представителей бизнеса включить их в состав рабочей группы Минсельхоза РФ и Минсельхозпрода Белоруссии, которая занимается этими вопросами.

взято с сайта kremlin.ru

— Если говорить о необходимости создания рабочей группы, для того чтобы более широко бизнес был представлен в этой работе, я в принципе не против, — сказал вице-премьер. — У нас два министра присутствуют сегодня (главы Минсельхоза РФ и Минсельхозпрода Белоруссии), чтобы они к своей работе по выработке объемов поставок подключили и бизнес. Это абсолютно возможно. Мы, конечно, будем придерживаться в первую очередь принципа защиты собственных производителей, — заверил он.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев доложил о рекордных объемах производства сырого молока по итогам 2025 года. По его словам, было собрано 34,3 млн тонн, что является высшим показателем за последние 30 лет. Сама молочная отрасль остается в приоритете государственной поддержки. За последние 5 лет госинвестиции удвоились до 77 млрд рублей. Молочное производство одно из немногих, кто попал в белые списки по субсидированию. Средняя ставка по льготным кредитам составляет 6,8% — мало кто в стране может воспользоваться такими условиями, добавил он.

Лут — молочникам: «Белоруссия производит молоко дешевле — мы должны им соответствовать»

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут поддержала шефа в том, что избежать единого молочного рынка и свободного перемещения продовольствия в рамках «Союзного государства» не получится.

— Мне не понравился пассаж о том, что Россия недостаточно регулирует доступ белорусской продукции на свой рынок. Мы и не должны этого делать. У России и Белоруссии общий рынок — это надо принять и дальше идти в этом целеполагании, — резко отреагировала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на настоятельные просьбы бизнеса регулировать объемы импорта белорусской молочки.

«Вот можно заблуждаться, что-то хотеть и фантазировать. Нет, у нас общий рынок, — повторила она. — Мы не можем взять и закрыться от молочной продукции, потому что все равно люди хотят чего-то нового, и это нужно обеспечить», — добавила она. Глава Минсельхоза РФ не склонна драматизировать белорусский фактор. По ее оценкам, на его долю приходится продукции в объеме 1,1 млн тонн в пересчете на сырое молоко.

Жирным минусом в мезальянсе является высокая цена российского молока. Оксана Лут привела цифры. Себестоимость российской «белой нефти» составляет 41,7 рубля за литр, тогда как белорусское молоко стоит 33,8 рубля. С такой разницей российские переработчики действительно становятся неконкурентными на общем поле, признала она. По ее мнению, порог цены в сумме 33,8 рубля является экономически обоснованным и не влечет убытки.

— Если Беларусь производит молоко дешевле, то мы должны последовать их примеру. Других вариантов нет. Отмена индикативных цен в РБ приведет к рыночным реалиям, где белорусское молоко будет еще более конкурентоспособным. Следовательно, нам необходимо снизить свои цены. Иначе ничего не получится, если будем дорогими, — призвала быстрее меняться Оксана Лут.

Кто обваливает молочный рынок

Общего рынка сырого молока пока нет, но он готовится, уточнила она. «Если мы будем говорить о едином пространстве, то нужно быть эффективными», — еще раз повторила Лут главный аргумент. Причина дороговизны в том, что 30% сырого молока вырабатывается фермерами и имеет высокие издержки, а в Белоруссии почти 85% молока получают крупные агрохолдинги. Поэтому Минсельхоз РФ будет стимулировать строительство ферм от двух тысяч голов, а фермерам поддержку ограничат.

В свою очередь министр сельского хозяйства РБ Юрий Гозман сообщил, что власти готовы отменить индикативную цену (госрегулирование, — прим. авт.). «Мы-то готовы, а — вы?», — обратился Гозман к российским игрокам.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Оксана Лут вдруг вспомнила о ситуации двухлетней давности, когда рынок опасался перепроизводства молока и закупочные цены резко взлетели. «При всем уважении к Марий Эл, Татарстану и Алтайскому краю именно эти регионы, а также Белоруссия (и Юрий Николаевич, конечно, приложил руку), фактически обвалили рынок молока в нашей стране. Мы прошли этот ценовой пик, а затем цены снова резко пошли вверх. Все это — конъюнктурные колебания», — рассказала она, призвав их не пугаться при вхождении в единое поле.



скриншот сайта milknews.ru