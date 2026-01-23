Акции iVision Tech выросли на 31% за пару дней после истории с Макроном

Французский лидер появился в очках компании за 58 тыс. рублей

Акции компании iVision Tech, которая производит очки, увеличилась на 31% за пару дней, до 2,09 евро за бумагу. Причина роста котировок — появление президента Франции Эммануэля Макрона на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках-авиаторах, производимыми данной фирмой.

Спрос на акции iVision Tech увеличился после распространения в сети образа Макрона в этих очках, пишет Reuters. В соцсетях опубликовано много мемов, комментариев и предположений о внешности Макрона, а также отсылок к фильму «Лучший стрелок» с Томом Крузом в главной роли.

По данным самой компании, Эммануэль Макрон отдал предпочтение модели Pacific S 01. Ее стоимость — 659 евро или 58,5 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ.

Никита Егоров