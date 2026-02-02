Суд Казани назначил новую экспертизу о состоянии здоровья осужденного экс-главы ТФБ Мусина

Прокурор и представитель АСВ настаивали на немедленном водворении бывшего банкира за решетку

Только что Вахитовский суд Казани вынес новое решение по делу Роберта Мусина. Он согласился с позицией прокуратуры о необходимости третьего комиссионного медосвидетельствования осужденного экс-главы «Татфондбанка» на предмет наличия либо отсутствия заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, однако отказался брать его под стражу, передает с места журналист «Реального времени».

Местом проведения экспертизы суд обозначил Бюро судмедэкспертизы Минздрава Татарстана, поставив перед экспертами ряд вопросов и предоставив возможность привлечения иных экспертов для дачи компетентного комиссионного заключения.

В частности, суд интересует ответ — есть ли в данный момент у осужденного заболевания, препятствующие отбыванию наказания, и подтверждается ли установленный этому пациенту диагноз из заключения от 12 декабря 2024 года.

До удаления судьи в совещательную комнату сегодня допросили врача-терапевта Нину Волохову, принимавшую участие в комиссионном обследовании Мусина в декабре 2024-го, и начмеда СИЗО-1 Казани Руслана Хафизова. Первая сообщила — итогом комиссионного освидетельствования на основании постановления правительства РФ №54 могут быть только три решения:

у осужденного имеются заболевания из правительственного перечня диагнозов, препятствующих отбыванию реального наказания;

таких заболеваний не имеется;

освидетельствование прекращено ввиду отказа осужденного от дополнительного обследования.

В свою очередь Хафизов заявил, что в СИЗО Мусин обслуживал себя сам, правда, не смог пояснить — занимался ли он сам стиркой и просил ли сокамерника о помощи при необходимости принять душ. Зато заверил, что в вопросах приготовления пищи бывший банкир проявлял самостоятельность, хотя и передвигался на костылях.

При этом начмед СИЗО подтвердил, что в декабре 2024-го в связи с ухудшением самочувствия Мусина и жалобами на боли он направлял в Вахитовский суд Казани справку с предложением обеспечить участие этого фигуранта в рассмотрении его уголовного дела по видео-конференц-связи. Тогда суд с этим согласился, и в итоге все заседания в 2025-м, включая второй приговор банкиру, проходили с его подключением по видеосвязи из СИЗО.

Прокурор Рафис Гумеров поинтересовался — не отказывался ли Мусин от операции после обследования врачом-ортопедом весной-летом 2024-го и указания на необходимость операции на втором тазобедренном суставе? Хафизов поначалу ответил утвердительно, но позже выяснилось — никакого документального подтверждения отказа нет.

Выслушав свидетелей, представитель прокуратуры потребовал немедленного исполнения вступившего в силу приговора в отношении Мусина — его отправки в учреждение ФСИН и назначении уже там новой экспертизы. От ранее поданного ходатайства об освидетельствовании в медицинской морской военной академии Гумеров сегодня отказался. Представитель АСВ Константин Головко позицию надзорного ведомства в части заключения под стражу и экспертизы поддержал, настаивая, что раз в колониях содержатся инвалиды без рук и без ног, то и бывший глава ТФБ сможет

Адвокат Алексей Клюкин выступил против, указывая, что судом пересматривается вопрос по ходатайству его клиента об освобождении на основании комиссионного заключения от 12 декабря 2024-го. Он также отметил, что законодательством предусмотрено рассмотрение вопроса о возможности возвращения за решетку ранее освобожденного по болезни, который выздоровел, однако для этого предусмотрен совершенно другой порядок.

Против заключения под стражу защитник также возражал, отмечая, что апелляционная инстанция меру пресечения Мусину не избирала.

Напомним, под стражей бывший министр финансов Татарстана, бывший председатель правления «Татфондбанка» и бенефициар этого и еще ряда кредитных учреждений Роберт Мусин оказался 3 марта 2017-го, в день отзыва лицензии ТФБ, а на воле — 11 июня 2025-го, когда Вахитовский суд Казани под председательством судьи Юрия Арсенюка удовлетворил его ходатайство о его освобождении от отбывания реального срока в связи с наличием тяжкого заболевания, подтвержденного результатами экспертизы.

В августе судья Верховного суда Татарстана Максим Беляев отменил решение о вольной как незаконное, однако брать под стражу осужденного ввиду его отсутствия на заседании не стал.

Материалы по ходатайству вернулись в райсуд. На первом же заседании прокурор поставил вопрос о необходимости дополнительной экспертизы по болезням осужденного, а представитель потерпевшего по делу — АСВ — ходатайствовал о немедленном заключении Мусина под стражу для исполнения приговора. Тогда суд отложил рассмотрение этих вопросов. Зато допросил медиков ФСИН, которые участвовали в освидетельствовании Мусина и указали — его заболевание входит в установленный постановлением Правительства РФ перечень диагнозов, препятствующих отбыванию наказания, но выразили мнение, что отбывать срок в колонии он может.

Первую судимость экс-глава «Татфондбанка» получил в 2021 году по шести эпизодам злоупотребления руководящими полномочиями в банке. В апелляции частично удовлетворили и гражданский иск АСВ — на 23 из 50 млрд рублей. В ноябре 2024-го тот же Вахитовский суд признал уже осужденного виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства того же «Татфондбанка», сократив размер ущерба с 26 до 8,7 млрд рублей. На эту же сумму позже ВС Татарстана удовлетворил гражданский иск, утвердив и основное наказание по совокупности двух приговоров — 12,5 года колонии общего режима. С учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом Мусин успел отсидеть более двух третей этого срока.

