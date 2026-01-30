Названы основные причины «смерти» бизнеса в России

Один из экспертов допустил закрытие маркетплейсов и сельских магазинов в стране

Фото: Василя Ширшова

В России малый бизнес ликвидируется по нескольким причинам. Одна из них — налоговые изменения, запланированные на 2026 год, сообщила «Реальному времени» президент FinExpertiza Елена Трубникова.

— Налоговые изменения, запланированные на 2026 год, в том числе изменение ставки и расширение применения НДС, охлаждают предпринимательскую активность. Они также связаны не только со ставкой, но и с дополнительными расходами на администрирование налогового учета. Для малого бизнеса это означает рост издержек еще на этапе запуска, что напрямую сдерживает создание новых компаний. Пока не пройдет период адаптации к новым экономическим реалиям, мы не ждем всплеска регистраций бизнеса, — отмечает эксперт.

Вторая причина ликвидации проектов — низкий спрос на товары и услуги у населения, сказал «Реальному времени» член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, финансовый аналитик Александр Разуваев.

Третья причина «смерти» малого бизнеса, как сказал изданию финансовый аналитик Михаил Беляев, заключается в жесткой денежно-кредитной политике, которую ведет Центробанк России, а также в ужесточении контроля за «теневыми действиями» предпринимателей.

Никита Егоров