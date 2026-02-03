Ольга Бузова представила в Казани фильм «Равиоли Оли»

Ждем проката в продуктовых?

Владимир Яглыч и Ольга Бузова. Фото: предоставлено Киномакс IMAX

Ольга Бузова представила в кинотеатре «Киномакс-IMAX» фильм «Равиоли Оли» (12+). Для звезды эстрады, телевизора и соцсетей — это первая большая роль в полнометражной картине и играет она в ней Бузову как владелицу пельменного завода. Чтобы понять все ссылки в фабуле, достаточно подробно знать ее биографию. При этом певица, никогда не стеснявшаяся хайпа, представила семейное кино, с минимумом спорных сцен.



Как Ольгу немец обманул

Заработав миллионы на концертах, героиня Бузовой влюбляется в некоего «немца» (Вольфганг Черни), который заставляет ее вложиться в Нижнетеплышский пельменный завод, а потом исчезает. Поэтому звезда едет в Нижние Теплышки с помощницей Юлей (Ольгой Виниченко) — избавляться от ненужного ей актива. Знакомится с администратором гостиницы Раей (Марина Федункив), а также деятельным сотрудником завода Антоном (Владимир Яглыч), который воспитывает дочь Риту (Ева Смирнова), а дальше, разумеется, под песню Максим, осознает, что и завод ей нужен, и вот этот мужчина. Ровный сюжет без сюрпризов и внезапных поворотов: стоит появиться в кадре Яглычу, сразу становится понятно, что Нижние Теплышки останутся с градообразующим предприятием.

В Казани Бузова презентует фильм сразу в двух залах, зрители не только задают вопросы, но и порываются спеть, а актриса произносит им на радость самые известные цитаты.

— Я играю Ольгу Бузову, — говорит она журналистам. — Вы знаете, очень сложно сыграть, на самом деле. Такая личность очень одиозная, неординарная… Поэтому, конечно, мне пришлось очень долго к этой роли готовиться. Вы слышали про Ольгу Бузову? Интересная девчонка. Я играю Ольгу Бузову, но я играю, потому что это роль.

По словам актрисы, она готовилась к роли больше года, работала с педагогом по актерскому мастерству, разбирала сценарий «прямо по буквам» с режиссером Андреем Никифоровым — он, например, снимал «Букиных», а в прошлом году сделал «Героев анекдотов».

Очевидно, что Бузова любит работать, ей под силу многозадачность, но при этом она не скрывает усталость. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Пришлось ждать

Бузова в театре играет с 2021 года. Она, вызвав суровую критику со стороны профессионального сообщества, дебютировала в МХАТ им. Горького в спектакле «Чудесный грузин» в небольшой роли певицы, впрочем, скоро его снял новый генеральный директор Владимир Кехман, в театре объяснили это тем, что Бузова слишком поздно стала его рекламировать.

У нее были кинороли, она сама их напоминает журналистам: участвовала в фильме «Жги», появлялась в эпизодах в сериалах, была у нее главная роль в сериале «Бедные люди». Но в полном метре на первом плане она впервые.

— Со мной очень комфортно работать, я не смотрю свои дубли, я не пересматриваю кадры, если режиссеру не нравится, а мне кажется — в этот момент что-то было гениально, то я не спорю, потому что я не хочу нелепо спорить, — отмечает Бузова.

Съемки шли в ноябре — декабре 2024 года, в какой-то момент актриса научилась в любой момент засыпать в макияже.

Марина Федункив. предоставлено Киномакс IMAX

— Темп моей жизни, ритм моей жизни настолько быстрый, что все, кто работает со мной, все знают, я не могу ждать, — говорит она. — У меня все четко, у меня все расписано по минутам, я знаю все наперед, я знаю, где я буду послезавтра, я знаю, во сколько у меня грим, я знаю, во сколько самолет, я знаю, что я делаю потом, и все расписано.

В фильме Бузова гоняет на машинке в торговом центре, толкает автомобиль, а тот окатывает ее грязью, поет на корпоративе у мэра (Максим Лагашкин) «Водицу», немного выпивает — и ест равиоли, которые явно после выхода фильма в прокат появятся в сетевых магазинах.

Часть шуток картины построена на биографии Бузовой: она не хочет брать в тире кота-футболиста, героиня Федункив обвиняет ее в том, что она обошла ее на кастинге «Дом-2», в телевизоре показывают «Сокровища императора». К слову, один из продюсеров, которую Бузова упоминает чаще всего, — Лика Бланк, которая с ней работала на множестве телешоу.

Роза Хайруллина. предоставлено Киномакс IMAX

В фильме снимается Роза Хайруллина!

Первые две трети для романтической комедии движутся достаточно бодро. В роли провинции — подмосковные поселки Менделеево и Ржавки, а также Солнечногорск, хотя в кадре можно увидеть и Ростокинский акведук, где герои гуляют. Никакой особой жести, кроме проговариваемых в диалоге тараканов и сцен легкого куража на банкете. Все персонажи, как и бывает в комедии положений, масочные, включая потенциальных покупателей завода.

Внезапно среди его работников обнаруживается Роза Хайруллина, в прошлом звезда казанского ТЮЗа, известная по ролям в сериале «Зулейха открывает глаза», фильмах «Орда», «Бери да помни». В новом сериале об Ильхаме Шакирове она сыграла женщину, которая принимает роды у его матери.

В «Равиолях Оли» Хайруллина одновременно смешно и обаятельно играет сотрудника отдела контроля качества, пельменного сомелье.

Чего в фильме не хватает, так это химии между основными героями. Как объясняла сама Бузова последний эпизод с поцелуем в диафрагму снимался отнюдь не в конце:

— Во второй съемочный день у меня уже любовь с Владимиром. У меня коленки дрожат от того, что я с таким красавчиком рядом стою. Я с ним на «вы», а мы играем финальную сцену.

Правдоподобия не добавляет и дочь Антона — с одной стороны, она бережет папу от случайных отношений и забрасывает яйцами гостиницу, с другой стороны, оказывается (!), фанатеет от Бузовой и хочет, чтобы она спела у нее на школьном вечере, с третьей — ведет не по возрасту серьезные разговоры. А редкий действительно эмоциональный момент наступает, когда героиня Ольги кричит Рае, мол, ты хотела побыть на моем месте, это значит — вкалывать на концертах, а потом слышать, что она петь не умеет, встречаться с человеком и не знать, любит ли он тебя.

В такие моменты думаешь, что, конечно, Бузовой хотелось сниматься в «настоящем большом кино». Но для сверхэффекта она могла бы снять все сама на телефон.

При этом «Равиоли Оли» — красивое кино, без туалетного юмора, но с красивыми платьями, полноценным макияжем в любой сцене, камео «Алена, блин!», где все заканчивается хорошо на экране, а что там дальше — бог весть. «Здесь можно выключить мозги и включить Бузову», — отрекомендовала сама героиня: кино, чтобы не смотреть в окно.