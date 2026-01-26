Роспотребнадзор добился судебного решения против Бугульминского молокозавода

Ранее ведомство выявило факты производства фальсифицированной молочной продукции на комбинате

Фото: Динар Фатыхов

В прошлом году Роспотребнадзор выявил факты производства фальсифицированной молочной продукции на Бугульминском молочном комбинате. После проверки предприятию было выдано предписание о разработке программы по устранению нарушений.

Молочный комбинат проигнорировал требование надзорного органа и не представил необходимую программу в установленный срок. В связи с этим территориальный отдел Роспотребнадзора был вынужден обратиться в суд.

Бугульминский городской суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Теперь комбинат обязан выполнить все требования до 11 февраля 2026 года.

Напомним, что, по данным Роспотребнадзора, воздух Татарстана соответствует санитарным нормам на 99%.

Наталья Жирнова