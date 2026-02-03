Татарстанцы Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят на Олимпиаде в Италии

В предстоящих Олимпийских играх примут участие 13 спортсменов из России, какие у них перспективы — в обзоре «Реального времени»

Лыжные гонки и фигурное катание: два козыря россиян на Олимпиаде в Италии. Фото: Реальное время

На этой неделе, 6 февраля, в Италии стартует XXV зимняя Олимпиада, которая завершится 22 февраля. В ней примут участие 13 спортсменов из России, без государственной атрибутики — флага и гимна. Среди них два представителя Татарстана — лыжники Савелий Коростылев и Дарья Непряева. Кто будет участвовать, на что можно рассчитывать россиянам — все подробности в материале «Реального времени».

За медаль поборется внучатая племянница Джины Лоллобриджиды

Стартующая Олимпиада, в отличие от предыдущих 24 зимних Игр, впервые пройдет не в одном регионе с определенной столицей, а сразу в двух городах из разных провинций — Милане (область Ломбардия) и Кортина-д’Ампеццо, захватив еще две провинции — Больцано и Тренто. Для понимания: предыдущие зимние Олимпийские игры, проводимые в Италии, территориально занимали только одну провинцию: Кортина-д’Ампеццо (провинция Беллуно) в 1956-м, Пьемонт со столицей в Турине в 2006-м. Да и более масштабная летняя Олимпиада 1960 года не вышла за пределы Рима.

МОК ранее не приветствовал проведение каких-либо стартов вне пределов столицы Олимпиады, поскольку олимпийский дух заключался в совместном общении спортсменов, с проживанием в олимпийской деревне, болением друг за друга. Правда, летняя Олимпиада 1980 года коснулась не только Москвы, но — для масштабности — еще и Киева, Ленинграда, Минска, где соревновались футболисты, а также — Таллина, поскольку акватория Москвы-реки плохо подходила для стартов представителей парусного спорта.

Зимняя Олимпиада 2014 года — это не только Сочи, но и в целом Краснодарский край, а итальянцы сейчас разбросают олимпийские старты по разным провинциям, как и церемонии: торжественного открытия — в Милане, торжественного закрытия — в Вероне (область Венето).

Любопытно, что за право проведения XXV зимних Олимпийских игр с итальянцами конкурировал канадский Калгари. И это произошло во второй раз в истории этих городов. В 1988 году в конкуренции победил Калгари, сейчас итальянцы взяли реванш. Тем самым дали возможность поставить красивую точку в своей спортивной карьере 34-летней Франческе Лоллобриджиде, чемпионке в конькобежном спорте, внучатой племяннице знаменитой актрисы Джины Лоллобриджиды, внучатым племянником которой также является Джованни Донзелли, министр сельского хозяйства Италии.



Аделия Петросян Реальное время / realnoevremya.ru

Россия делегировала малочисленный и слабый состав олимпийцев

Внимание российских болельщиков будет сосредоточено на 13 спортсменах из России. Татарстанцы Савелий Коростелев и Дарья Непряева (лыжные гонки) плюс Петр Гуменник и Аделия Петросян (фигурное катание), Алена Крылова и Иван Посашков (шорт-трек), Павел Репилов и Дарья Олесик (санный спорт), Ксения Коржова и Анастасия Семенова (конькобежный спорт), Семен Ефимов и Юлия Плешкова (горнолыжный спорт), Никита Филиппов (ски-альпинизм).

Огромная проблема этого состава не в его малочисленности, а в слабости большинства олимпийцев. Горные лыжи никогда не были топ-дисциплиной в нашей стране, даже включая времена СССР. Поэтому даже тот факт, что Юлия Плешкова располагает опытом выступления на Олимпиаде, будучи единственной, кто выступал еще в Пекине 2022 года, не делает ее претенденткой на медали. В коньках и шорт-треке на Олимпиаду поедут далеко не первые номера. В этом легко убедиться, просто сравнив результаты российских конькобежцев с итогами чемпионата Европы по конькобежному спорту в Польше, завершившемуся в январе. Сами по себе подобные старты в олимпийский год выглядят очень легковесно, собирая представителей второго эшелона, поскольку лидеры берегут себя перед Олимпиадой. Тем не менее даже на фоне выступления представителей второго эшелона Европы результаты россиянок Коржовой и Семеновой не выглядят конкурентными. А ведь Европа далеко не законодатель мод в этом виде спорта.



Тут необходимо пояснить, что Россия понесла потери, когда две наши бывшие конькобежки Елизавета Голубева и Кристина Силаева перешли в состав сборной Казахстана. Тем самым — косвенно — не дав выступить местному ветерану Екатерине Айдовой, для которой Олимпиада в Италии могла стать пятой по счету.

Потеря Просвирновой, проблемы Торуп

Шорт-трек переживал в России звездные времена за счет приглашения в сборную страны корейца Ан Хен Су (он же Виктор Ан), присоединившегося к экс-украинцу Владимиру Григорьеву. Сейчас же от России едут совсем не звездный Иван Посашков и не занимавшая лидирующих позиций Алена Крылова. А вот лидер российского шорт-трека София Просвирнова вышла замуж за датчанина, поменяв фамилию на Торуп, а сам шорт-трек — на конькобежный спорт. Правда, в новой сборной конькобежке Просвирновой-Торуп отказали в олимпийском участии, не дав датского гражданства, поэтому местный супруг-конькобежец будет в одиночестве представлять сборную Дании.

Командный турнир фигуристов стартует на Олимпиаде одним из первых. Реальное время / realnoevremya.ru

Среди российских саночников можно увидеть знакомую фамилию Репилова, но проблема в том, что знакома только фамилия. Лидер российских саней 29-летний Роман Репилов, который трижды выигрывал золото чемпионатов мира, обвинен в мошенничестве и будет наблюдать за ОИ, находясь в заключении с ноября прошлого года. А на Олимпиаду едет его младший брат, 23-летний Павел Репилов.



В этом виде спорта в олимпийском участии было отказано целому ряду российских саночников — чемпионам России Александру Горбацевичу и Софии Мазур, призерам Семену Павличенко, который якобы пострадал из-за интервью, Матвею Пересторонину и Ксении Шамовой, которым было отказано в поездке на Олимпиаду без объяснения причин. Иными словами, и состав российских олимпийцев крайне скуден, и уровень мастерства приглашенных зачастую уступает уровню тех россиян, кто на Олимпиаду не поедет.

Цинизм в отношении белорусов

Впрочем, на нашем фоне есть сборная, которой придется еще хуже. Очень цинично смотрится олимпийский допуск спортсменов Белоруссии. Самая опытная в составе — 36-летняя горнолыжница Мария Шканова, экс-россиянка, выступающая за Белоруссию с 2009 года. О серьезных достижениях говорить не приходится, поскольку горные лыжи в обеих братских странах слабо развиты. Это будет пятая Олимпиада Шкановой, и только этим ее участие будет примечательно, она приблизится к рекордсмену по участию в Играх — лыжнику Сергею Долидовичу (семь Олимпиад). 33-летняя конькобежка Марина Зуева тоже ездила на многие соревнования в своей карьере согласно олимпийскому принципу: главное — участие.

Хорошо знакома российским любителям лыж Анна Королева, которая в 2025 году завоевала бронзу командного спринта открытого чемпионата России в Казани. Еще одна экс-россиянка Виктория Сафонова — в одиночном фигурном катании, и наконец, главная звезда делегации — Анна Гуськова, олимпийский призер Пекина в фристайле, единственная из актуального состава, с кем можно связывать хоть какие-то надежды на медаль.

Русский американец Илья Малинин. взято с сайта wikimedia.org/SpiritedMichelle

Но почему нет других звезд сборной Белоруссии, среди которых семейный дуэт олимпийских призеров в биатлоне Динары Алимбековой и Антона Смольского, призер чемпионата мира Анна Сола, конькобежки Анна Доморацкая (Нифонтова), бывшая знаменосцем на прошлой Олимпиаде, и Екатерина Слоева, ранее бывшие призерами чемпионата Европы. Перечисление этих спортсменов самоценно хотя бы с той точки зрения, что белорусы являются участниками открытых чемпионатов России, Спартакиады сильнейших.

Увы, белорусы сейчас получают такой же негативный опыт, как ранее было с российскими спортсменами, когда без объяснения причин отстранялся от международных стартов олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков, анонсировавший, что предстоящие старты ему абсолютно не интересны. 11 лыжников в один период не могли стартовать на каких-либо соревнованиях, не только международных, безо всякого объяснения причин со стороны международной федерации лыжного спорта.

Прежние отстранения российских лыжников

Необъяснимые отстранения лидеров сборной российских лыжников преследовали с 2015 по 2019 год. Кстати, последний международный старт, на которых они выступали без какого-либо давления извне, пришелся на итальянский Валь-ди-Фьемме, где в 2013 году проходил чемпионат мира, а сейчас пройдут олимпийские старты. Этим объяснялся и преждевременный выход на первый план тогдашних юниоров Александра Большунова или Юлии Ступак (Белоруковой).



У Коростелева много болельщиков. Реальное время / realnoevremya.ru

В нашей истории уже был провал на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года, когда полноценный состав делегации завоевал всего две золотые медали, прибавив к ним пять серебряных и шесть бронзовых наград. Любопытно, что среди них были две бронзы, которые греют душу близким Савелия Коростелева. Его мама Наталья Коростелева в дуэте с Ириной Хазовой и дядя Николай Морилов в дуэте с Алексеем Петуховым в один день (22 февраля 2010 года) стали бронзовыми призерами в командных спринтах среди женщин и мужчин. Редчайший случай, когда брат и сестра в один день завоевали две олимпийские награды.

Но на этом приятные аналогии не завершаются. На Олимпиаде в Пекине 16 февраля 2022 года лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак завоевали бронзу командного спринта. Причем пьедестал почета выглядел точно так же, как и 12 лет назад в Ванкувере: Германия, Швеция, Россия. Чуть позже Александр Большунов и Александр Терентьев тоже завоевали бронзу в командном спринте, с той лишь разницей, что 12 лет назад на пьедестале почета стояли команды Норвегии, Германии и России, а в Пекине — Норвегии, Финляндии и России. И на момент синхронного завоевания бронзы Непряева и Терентьев только вступали в романтические отношения, закончившиеся свадьбой в 2023-м.

Подобные воспоминания и аналогии в лыжном спорте позволяют нашим болельщикам возлагать определенные надежды на Савелия Коростелева и Дарью Непряеву, которые будут стремиться повторить олимпийские достижения своих родственников. Также ожидаем просвета в фигурном катании с его участниками Аделией Петросян и Петром Гуменником, стартам которых будет посвящен отдельный материал.

Савелий Коростелев (слева). Реальное время / realnoevremya.ru

К триумфу в Сочи мы подошли, оттолкнувшись от дна Ванкувера

Именно Игры в Ванкувере стали отправной точкой для домашнего прорыва в Сочи. Уже в самолете, который возвращался из Ванкувера в Россию, на тот момент министр спорта Виталий Мутко настраивал опечаленных олимпийцев. Было принято решение о мощнейшем пополнении в тренерском составе сборных, когда специалисты из далеко не дружественных стран: Германии, Италии, Канады, Швейцарии, возглавили сборные по биатлону, бобслею, лыжным гонкам. Укрепили составы команд корейцем Виктором Аном, американцем Виком Вайлдом, украинкой Татьяной Волосожар. Были придуманы такие соревнования, как командные турниры в фигурном катании, эстафета в санном спорте, командная гонка в конькобежном спорте. Именно это стало фундаментом победы в Сочи (три золота Ана, два золота Вайлда, золото Волосожар в паре, золото в фигурном команднике, серебро и бронза в санях и коньках).

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко на вопрос корреспондента «Реального времени» о его взгляде на пути возвращения наших лыжников в число сильнейших ответил: «Процесс возвращения может затянуться. Четыре года — большая дистанция, во время которой лидеры перешли в другую возрастную категорию. Необходимо усердно тренироваться, и по возвращении на международные старты, минимум через полгода соревнований, произойдет процесс адаптации. А уже после Нового года мы можем выйти на прежний уровень, вернувшись на те места, которые ранее занимали».

Юрий Бородавко (в центре). Реальное время / realnoevremya.ru

Будем рассчитывать, что олимпийские старты помогут их участникам максимально сократить процесс адаптации при полноценном возвращении на международные старты. Помимо того, делегируя на Олимпиаду 13 спортсменов, мы должны помнить, что планируется еще и возвращение паралимпийцев России. Возможно, на первом международном старте выступит и бывший профессиональный лыжник из Самарской области Руслан Газиев, который во время выполнения боевых задач на СВО получил ранения, потерял глаз и часть ноги.