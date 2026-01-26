Рустам Минниханов пригласил главу девелоперской компании Саудовской Аравии на KazanForum 2026

Глава республики выступил с инициативой организовать заседание ассоциаций торговых палат в рамках форума

Фото: скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу в Дубае с председателем совета директоров группы компаний Abdulmohsen Al-Rоssais & Sons Саадом бин Абдулмохсеном Аль-Руссайсом. Глава республики подчеркнул заинтересованность Татарстана в расширении поставок продукции, особенно в сфере сельского хозяйства и продовольствия. Он также отметил особую роль республики как центра развития контактов России с исламским миром.

— Придаем большое значение работе с Россией, а особенно с мусульманскими республиками вашей страны. У вас большой потенциал, конкурентная продукция, в частности произведенная по стандартам халяль, — отметил Саад бин Абдулмохсен Аль-Руссайс.

В ходе переговоров глава региона пригласил его посетить KazanForum 2026. Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоится в мае текущего года. В рамках форума глава республики выступил с инициативой организовать заседание ассоциаций торговых палат.

Ранее Рустам Минниханов и Оксана Лут открыли российский стенд в Dubai Expo City. На выставке представлена продукция агропромышленного комплекса Татарстана.

Наталья Жирнова