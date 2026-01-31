Новости бизнеса

В ПЖКХ уменьшат уставный капитал на 39 млн рублей

00:00, 31.01.2026

Возможно, для расчета с одним из ушедших собственников

Фото: Максим Платонов

В казанской компании ПЖКХ, близкой к регоператору по обращению с отходами по Западной зоне республики — УК ПЖКХ, планируют уменьшить уставный капитал. Сейчас он составляет 300 млн рублей, но будет уменьшен на 39 млн путем погашения доли, принадлежащей обществу. Таким образом, его величина будет равняться 261 млн.

Кредиторы могут предъявить требования не позднее 30 дней, говорится в уведомлении компании, подписанной гендиректором ООО «ПЖКХ» Рануром Шакировым. Обычно решения об уменьшении уставного капитала принимают по ряду причин: например, если стоимость активов меньше уставного капитала или компании нужно расплатиться с одним из ушедших собственников.

Первая причина отпадает: размер чистых активов в ООО «ПЖКХ» сейчас составляет 1,2 млрд рублей, то есть больше уставного капитала. Вторая — под вопросом, в октябре 2025 года из состава учредителей вышел Николай Мосалев. Ему принадлежало 13,02% акций компании стоимостью 39 млн рублей — долю записали на само общество.

Василя Ширшова

Бизнес Татарстан

