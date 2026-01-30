Татарстан попал в топ-10 субъектов России по числу открытых коммерческих предприятий

При этом в республике в 2025 году закрылось больше предприятий, чем открылось

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в 2025 году было создано 5 084 коммерческих предприятия. Причем по числу открытых бизнесов республика заняла пятое место среди субъектов России, свидетельствует аналитика аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанная на данных ФНС.

Больше всего коммерческих предприятий за год открыли в Москве (55 тыс.). На втором месте — Московская область (11 тыс.), а на третьем — Санкт-Петербург (10,7 тыс.).

Также в топ-10 российских субъектов по количеству открытых за год коммерческих предприятий попали Краснодарский край (5,7 тыс.), Свердловская (4,8 тыс.) и Новосибирская (3,5 тыс.) области, а также Республика Башкортостан (3,2 тыс.), Самарская (2,79 тыс.) и Челябинская (2,78 тыс.) области.

При этом в республике за год ликвидировали гораздо больше коммерческих предприятий, чем открыли.

О том, почему ликвидируются проекты, из-за чего маркетплейсы и сельские магазины могут закрыться и когда ситуация в бизнес-сфере наладится, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров