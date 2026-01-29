Новости бизнеса

15:29 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Роспотребнадзор приостановил действие 91 декларации на пищевую продукцию в Татарстане

14:24, 29.01.2026

Наибольшее количество решений касалось молочной продукции

Роспотребнадзор приостановил действие 91 декларации на пищевую продукцию в Татарстане
Фото: Артем Дергунов

В 2025 году Управление Роспотребнадзора по РТ активизировало надзорные мероприятия в сфере пищевой промышленности. Проведено 109 плановых и внеплановых проверок производителей и продавцов продуктов питания. 94% инспекций сопровождались лабораторным контролем продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

У 97% проверенных предприятий пищевой промышленности и двух продавцов маркетплейсов выявлено 1 251 нарушение обязательных требований.

По итогам проверок управление приняло 91 решение о приостановлении, признании недействительными или прекращении действия деклараций о соответствии. Наибольшее количество решений касалось молочной продукции.

Напомним, что татарстанские производители молока несут убытки на фоне падения закупочных цен. Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

БизнесРозничная торговля Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть582.7
  • Нижнекамскнефтехим80.2
  • Казаньоргсинтез70.1
  • КАМАЗ87
  • Нижнекамскшина42.45
  • Таттелеком0.63