Криптовалютную биржу WhiteBit признали нежелательной

17:26, 23.01.2026

С первых дней СВО криптобиржа активно поддерживает ВСУ

Фото: Jakub Żerdzicki on Unsplash

Криптовалютная биржа WhiteBit, а также структура ее аффилированных организаций W Group, финансирующие украинский режим, объявлены нежелательными в России.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России, с первых дней СВО криптобиржа активно поддерживает ВСУ. Руководство WhiteBit передало киевскому режиму порядка 11 миллионов долларов. Только для закупки комплексов беспилотников для ВСУ организация направила 900 тыс. долларов.

— WhiteBit участвует в международных благотворительных аукционах, вырученные средства направляет на закупку дронов для украинских боевиков, включая членов запрещенной в нашей стране террористической организации «Азов», — говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура России признала деятельность Vigo Law Firm нежелательной.

Также Госдума обсуждает самозапрет на платежи в компьютерных играх.

Никита Егоров

