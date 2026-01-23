Криптовалютную биржу WhiteBit признали нежелательной
С первых дней СВО криптобиржа активно поддерживает ВСУ
Криптовалютная биржа WhiteBit, а также структура ее аффилированных организаций W Group, финансирующие украинский режим, объявлены нежелательными в России.
Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России, с первых дней СВО криптобиржа активно поддерживает ВСУ. Руководство WhiteBit передало киевскому режиму порядка 11 миллионов долларов. Только для закупки комплексов беспилотников для ВСУ организация направила 900 тыс. долларов.
— WhiteBit участвует в международных благотворительных аукционах, вырученные средства направляет на закупку дронов для украинских боевиков, включая членов запрещенной в нашей стране террористической организации «Азов», — говорится в сообщении.
Ранее Генпрокуратура России признала деятельность Vigo Law Firm нежелательной.
Также Госдума обсуждает самозапрет на платежи в компьютерных играх.
