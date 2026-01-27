Минфин предлагает легализовать онлайн-казино в России
По оценкам министерства, это может принести федеральному бюджету около 100 миллиардов рублей ежегодно
Министр финансов России Антон Силуанов направил предложение о легализации онлайн-казино президенту Владимиру Путину. Инициатива предполагает создание специального оператора для регулирования данного сегмента, сообщает «Ъ».
Согласно предложению, новый оператор должен будет отчислять не менее 30% от выручки. По оценкам Минфина, это может принести федеральному бюджету около 100 миллиардов рублей ежегодно. Администрировать налог планируется через публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Министерство также предлагает установить минимальный возраст пользователей в 21 год.
Важным аспектом инициативы является профилактика игровой зависимости. Оператору онлайн-казино и ЕРАИ планируется передать соответствующие полномочия.
Актуальность предложения объясняют масштабами нелегального сегмента: оборот теневого рынка онлайн-гемблинга оценивается более чем в 3 триллиона рублей ежегодно. Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроекты о борьбе с нелегальными онлайн-казино, один из депутатов предлагает запрет на рекламу нелегальных онлайн-казино в интернете.
Примечательно, что на Алтае задумали создать игорную зону. Инициатива Минфина вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, ожидается увеличение налоговых поступлений в бюджет. С другой — эксперты опасаются социальных последствий. Подробнее — в материале.
