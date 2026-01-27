Новости общества

США повышают пошлины на южнокорейские товары до 25%

09:09, 27.01.2026

Трамп подчеркнул, что повышение пошлин коснется автомобилей, пиломатериалов, фармацевтической продукции

Фото: скриншот из видео «National flag: South Korea - Южная Корея» с канала «VideoEffect»

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении таможенных пошлин на товары из Южной Кореи с 15 до 25%. Данное решение связано с задержкой ратификации торгового соглашения между странами со стороны корейского парламента, сообщает РИА «Новости».

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что повышение пошлин коснется автомобилей, пиломатериалов, фармацевтической продукции и других товаров, подпадающих под действие взаимных пошлин.

Южнокорейская администрация выразила удивление решением США, отметив отсутствие официального уведомления о планируемом повышении пошлин. В ответ на это Сеул планирует провести экстренное совещание с участием профильных министерств.

Позднее агентство Yonhap сообщило, что правящая партия Южной Кореи «Тобуро» намерена ускорить процесс утверждения торгового соглашения с США и планирует принять специальный «закон о торговой сделке» до конца февраля.

