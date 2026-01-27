США повышают пошлины на южнокорейские товары до 25%
Трамп подчеркнул, что повышение пошлин коснется автомобилей, пиломатериалов, фармацевтической продукции
Президент США Дональд Трамп объявил о повышении таможенных пошлин на товары из Южной Кореи с 15 до 25%. Данное решение связано с задержкой ратификации торгового соглашения между странами со стороны корейского парламента, сообщает РИА «Новости».
В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что повышение пошлин коснется автомобилей, пиломатериалов, фармацевтической продукции и других товаров, подпадающих под действие взаимных пошлин.
Южнокорейская администрация выразила удивление решением США, отметив отсутствие официального уведомления о планируемом повышении пошлин. В ответ на это Сеул планирует провести экстренное совещание с участием профильных министерств.
Позднее агентство Yonhap сообщило, что правящая партия Южной Кореи «Тобуро» намерена ускорить процесс утверждения торгового соглашения с США и планирует принять специальный «закон о торговой сделке» до конца февраля.
