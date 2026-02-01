NASA и Axiom Space запланировали пятую коммерческую миссию на МКС

Планируемая дата старта — январь 2027 года с космодрома имени Кеннеди во Флориде

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и компания Axiom Space заключили соглашение о запуске пятой коммерческой миссии на Международную космическую станцию. Планируемая дата старта — январь 2027 года с космодрома имени Кеннеди во Флориде, сообщает «Интерфакс».

Миссия Axiom 5 будет находиться на борту МКС до 14 дней. Точная дата запуска корабля Crew Dragon будет определена с учетом текущей загрузки орбитальной станции и других операционных факторов.

Компания Axiom Space представит NASA четырех кандидатов в экипаж, которые после утверждения пройдут подготовку под руководством NASA и SpaceX. Именно космический корабль SpaceX доставит астронавтов на МКС.

В рамках пребывания на станции участники миссии проведут серию научных экспериментов. Первая коммерческая миссия Axiom 1 успешно состоялась в апреле 2022 года, при этом стоимость участия для каждого члена экипажа составляла $55 миллионов. Компания планирует проводить подобные полеты с космическими туристами два-три раза в год.

Наталья Жирнова