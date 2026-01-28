Компания Whoosh подтверждает переговоры о покупке «ЮрентБайка»

Решение регулятора пока не принято, обязывающих документов компания не подписывала

Компания Whoosh (ПАО «ВУШ Холдинг») подтвердила факт переговоров и подачу ходатайства в ФАС России о возможной сделке по присоединению компании «ЮрентБайк», заявили в пресс-службе «Реальному времени».

В компании отметили, что рассматриваются различные стратегические сценарии роста на рынке микромобильности, включая интеграцию активов для повышения эффективности, устойчивости операционной модели и долгосрочной ценности для пользователей и городов присутствия.

В ФАС ходатайство находится на рассмотрении, окончательных решений регулятора пока нет. В компании уточнили, что никаких обязывающих документов о приобретении подписано не было.

Ариана Ранцева