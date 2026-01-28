ФАС запретила слияние двух кикшеринговых сервисов — Whoosh и «ЮрентБайк.ру»

Объединение компаний может ограничить конкуренцию и дать контроль над ценами на прокат самокатов

Фото: Артем Дергунов

ФАС рассмотрела ходатайства компаний Whoosh и «ЮрентБайк.ру» и вынесла заключение об обстоятельствах сделок. Об этом сообщила ФАС России в своем телеграм-канале.

Ведомство пришло к выводу, что объединение компаний может ограничить конкуренцию на рынке кикшеринга, усилить рыночную власть группы ПАО «ВУШ Холдинг», сократить количество участников рынка проката самокатов.

Также ФАС отметила, что объединенная компания сможет самостоятельно устанавливать цены, что может негативно сказаться на пользователях сервиса.

Заключение ФАС является основанием для возможного отказа в согласовании сделок. Компании имеют право представить ведомству свои пояснения до принятия окончательного решения.

Ариана Ранцева