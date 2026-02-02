«Рубин» начинает работу: какие трансферы ждать от клуба после ухода Чумича

С кем могут расстаться, кто интересен Артиге и уйдет ли Даку

В воскресенье «Рубин» официально объявил об уходе полузащитника Николы Чумича. Сербский футболист отправился на правах аренды в испанскую «Сарагосу» до лета. Какие еще изменения грядут в казанском «Рубине» в феврале — в материале «Реального времени».

Команду ждет оптимизация состава

С 30 января «Рубин» приступил к тренировкам в рамках второго зимнего сбора в турецком Белеке. Казанцы продолжают готовиться к возобновлению сезона под руководством нового главного тренера Франка Артиги. Испанец возглавил команду в середине прошлого месяца и уделил некоторое время знакомству с имеющимися в его распоряжении игроками.

Но уже с февраля «Рубин» перешел к конкретным действиям. На первом сборе вместе с командой занимались 33 футболиста. Это количество превышает привычную норму. Поэтому в ближайшее время клуб намерен поработать над оптимизацией состава. Уход Чумича лишь один из таких шагов.

По информации источников «Реального времени», в течение первого сбора в Турции Артига не присылал запросов на усиление состава. Вместе с этим в клубе рассчитывают, что испанец вовсе справится в оставшейся части сезона без трансферов. В частности, в руководстве ожидают большего доверия тренеров к молодым воспитанникам. Прежде всего речь идет о полузащитнике Никите Васильеве и нападающем Данииле Моторине.

Поэтому ждать большого количества новичков этой зимой, вероятно, не стоит. При этом трансферы возможны ближе к третьему сбору, на что есть несколько причин.

Кто может покинуть клуб зимой

Ситуация с трансферами в «Рубине» обстоит как в одном известном меме: чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное. Конечно, утрируем, но общий мотив понятен. Покупать новых игроков, не разгрузив состав из 33 футболистов, было бы глупостью.

Во-первых, стоит присмотреться к тем, у кого контракты заканчиваются в конце сезона. Уже сейчас они совершенно легально могут вести переговоры с любым другим клубом. И если не продлить соглашения, то с такими игроками лучше расстаться зимой, пытаясь хоть немного заработать на их уходе. Вот у кого в «Рубине» заканчиваются контракты летом (по информации Transfermarkt):

Александр Ломовицкий;

Константин Нижегородов;

Далер Кузяев;

Антон Швец;

Александр Зотов;

Артур Нигматуллин;

Олег Иванов;

Даниил Моторин;

Даниил Кузнецов.

Двое последних активно наигрываются Артигой в основном составе, поэтому они не входят в число тех, с кем рассчитывают расстаться. Иванов, Кузяев и Нигматуллин могут пригодиться в весенней части сезона. То же касается Нижегородова, однако судьба защитника зависит от многих факторов. В том числе — по какой схеме будет играть команда и подпишут ли новичка в оборону.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Со Швецом сложнее. Полузащитник получил тяжелую травму в осенней части и пока не приступил к работе в общей группе. Расстаться с ним сейчас будет репутационно неправильно. Что касается Ломовицкого, то с ним в клубе пытаются попрощаться уже несколько трансферных окон и, видимо, будут рады, если удастся это сделать сейчас. Зотов первую часть сезона провел ниже своих возможностей, и тренерский штаб будет смотреть, как он проявит себя на сборах.

Несколько футболистов должны уйти в аренду. Ожидается, что Энри Мукба отправится получать игровую практику в один из клубов ФНЛ. В руководстве клуба пока не считают его игроком для основного состава. Мало шансов закрепиться у Уроша Дрезгича. Тут дело не столько в жесткой конкуренции в линии обороны, а сколько еще в травмах сербского защитника и вопросах полного восстановления.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также неясны перспективы Александара Юкича. У австрийца контракт до лета 2028 года, но он только-только вернулся в общую группу, и нет уверенности, что сможет выиграть борьбу за место в старте.

Что по Даку?

Что касается лидеров команды, то, по данным источников «Реального времени», в руководстве «Рубина» намерены их сохранить минимум до лета. В этом списке Илья Рожков, Руслан Безруков, Игор Вуячич, Угочукву Иву и Дардан Шабанхаджай. Продажа перечисленных футболистов возможна в крайне нестандартных ситуациях.

В списке есть и Мирлинд Даку. Но вокруг албанского нападающего всегда ходят разные слухи. Сам футболист не планирует уходить из «Рубина» зимой, о чем уже успели сообщить его представители. Однако Даку все еще не занимается в общей группе.

По нашим данным, албанец вернется в строй на втором сборе. А вот комментатор Константин Генич выдал мощный инсайд по Мирлинду. Якобы лучший бомбардир казанцев пропустит все зимние сборы. И комментатор объявил об этом в день записи интервью с экс-тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым, что намекает о вероятном источнике «слива» Генича.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Относительно сроков возвращения Даку в строй немного смущают слова Артиги. Испанец после победы над «Стругой» в конце первого сбора не смог скрыть своего разочарования:

— Конечно, это проблема. Это наш лучший нападающий, лучший нападающий лиги. Но в то же время это хорошая возможность для других игроков. На следующем сборе после травмы начнет работу с нами Жак Сиве, надеюсь, он нам поможет, — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Последняя фраза звучит так, будто Даку выбыл надолго. Впрочем, ждать осталось недолго. Второй сбор у «Рубина» заканчивается 10 февраля.

Слухи по клиентам агента Селюка

Трансферное окно в большинстве европейских чемпионатов закрывается сегодня в полночь. Обычно после этого в активную работу включаются российские клубы, «подбирая» остатки тех, кто не нашел команду в Европе. В России окно будет открыто еще 18 дней — до 19 февраля.

До этого времени у «Рубина» запланировано три контрольных матча. На втором сборе команда сыграет с «Женисом» (4 февраля) и «Навбахором» (8 февраля), а на третьем — с «Пахтакором» (15 февраля). Эти игры должны прояснить, с кем еще придется расстаться и какие позиции требуют укрепления.

Среди возможных кандидатов на усиление «Рубина» различные СМИ называют полузащитника «Целе» Никиту Иосифова и защитника «Балтики» Александра Филина. Кроме того, есть большая вероятность подписания клиентов агента Дмитрия Селюка. Этот функционер ведет дела Франка Артиги, и вместе с ним в команду могут прийти нападающий Мохамед Конате («Ахмат»), опорник Фаваз Абдуллахи («Динамо-Минск») и защитник Александр Мартынов («Серикспор»).

Наши источники подтверждают, что испанский тренер «Рубина» включил форварда «Ахмата» в число желательных для себя трансферов. Однако такие слухи выглядят странными, учитывая, что в клубе хотят больше задействовать Моторина и оставить до лета Даку. К тому же сам Селюк опровергает информацию по Конате. Правда, то же самое он говорил и по Артиге в декабре, когда «Рубин» активно работал по вопросу назначения испанца в команду.