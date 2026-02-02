Нефть пошла по наклонной: АКРА прогнозирует ослабление рубля

Российское рейтинговое агентство опубликовало макроэкономический прогноз на 2026—2028 годы

Фото: Артем Дергунов

Из-за падения мировых цен на нефть российский бюджет в этом году не сможет, как прежде, стимулировать экономическую активность, а дополнительный спрос может достигаться исключительно мерами монетарной политики ЦБ. К такому выводу пришли аналитики АКРА при подготовке макроэкономического прогноза на 2026—2028 годы. По их оценке, экономика страны вырастет на 0,8—1,4%, рубль ослабеет до 87,4—92,9 рубля за доллар, а средняя зарплата поднимется до 109,3—112,6 тыс. рублей. При этом переключение Банка России на стимулирование экономической активности при сохранении роста кажется маловероятным, заявил главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Ожидается, что ключевая ставка ЦБ опустится до 9—10% лишь в 2027 году. Подробнее — в материале «Реального времени».

Шагнули в эпоху низких цен на нефть

2026 год, похоже, может стать переломным для российской экономики. Впервые за долгое время (с 2017—2018 годов) Центробанку придется «разгонять» экономику, а правительству, наоборот, — «притормаживать». Такой сценарий экономического развития содержится в обзоре АКРА, посвященном макроэкономическому прогнозу на 2026—2028 годы.

— Вероятнее всего, 2026 год в России станет первым после периода 2017—2018 годов, когда монетарная политика будет стимулирующей, а бюджетная — сдерживающей, — говорится в исследовании российского рейтингового агентства. — Это означает, что меры бюджетной политики будут прямо или косвенно создавать меньший спрос, чем в 2025 году, а меры монетарной политики, напротив, создадут дополнительный спрос в экономике.

Проще говоря, бюджетные траты будут меньше, чем в 2025 году, а стимулировать предприятия к инвестициям в экономический рост предстоит монетарными усилиями.

Переход к новой экономической модели связан с изменением конъюнктуры на нефть. Согласно прогнозу АКРА, мировые цены на углеводороды будут балансировать на нижних уровнях — от $49—53 в 2026 году до $55—60 в 2027 году. В ноябре 2025-го — январе 2026 года экспортные цены на российскую нефть опустились ниже $50 за баррель. Это значительно ниже прогнозных $59 за баррель, заложенных в федеральный бюджет на 2026 год, отмечают эксперты. По их мнению, динамика цен на нефть критически важна для макроэкономического прогноза, поскольку она напрямую влияет на курс рубля, доходы бюджета и множество других экономических показателей.

По оценкам АКРА, динамика цены экспорта российской нефти в 2026 году будет находиться под влиянием двух противоположных тенденций.

— С одной стороны, вероятно сохранение относительно низких мировых цен, в частности среднегодовой цены марки Brent на уровне около $60—63 за баррель. Это будет связано с реализацией планов по увеличению объемов мировой добычи жидких углеводородов (на 1—1,5%, в том числе ОПЕК — на 0,6%, Бразилия — до 8%, Гайана — на 17—18%, США — на 0,8—0,9%, Канада — на 1,2—1,3%) темпами, превышающими темпы роста спроса на них. С другой стороны, вероятно очередное снижение дисконтов цены российской экспортной нефти к уровням, наблюдавшимся на начало 2025 года, после адаптации к новому режиму санкций и очередного изменения логистики, до $8—10. В случае снижения геополитической напряженности на горизонте прогноза снижение дисконтов может быть заметнее, — прогнозируют эксперты.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По их оценке, доминирование первого фактора приведет к негативным последствиям с точки зрения пополнения казны. Федеральный бюджет потенциально может недополучить 0,5—0,7% ВВП доходов по сравнению с действующим планом, следует из прогноза АКРА.

Бюджетные возможности исчерпаны

Эксперты АКРА полагают, что новых изменений в бюджетной политике ожидать не стоит. 2025 год и так ознаменовался значительными маневрами: были введены новые ставки по налогу на прибыль и НДФЛ, приняты решения по ставке НДС, снижены лимиты доходов для уплаты НДС и УСН, изменены лимиты для ПСН. Также изменилась траектория базовой цены на нефть (ключевого параметра бюджетной политики), и реструктурированы бюджетные долги регионов. Это было сделано в том числе и для увеличения расходов на оборону. Задачи, по всей видимости, в значительной степени решены, но существуют и другие вызовы, способные спровоцировать новые изменения, полагают эксперты АКРА.

— Стимулами могут быть государственные программы, быстрые технологические сдвиги, внешнеполитические изменения. Все они потенциально могут иметь очень большое влияние, но крайне неопределенны по содержанию и времени реализации, — отметили эксперты.

Исходя из этих факторов спрогнозированы следующие показатели:

Экономический рост к 2027 году восстановится до 1—1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году и роста в диапазоне 0,8—1,4% в 2026 году.

Ключевая ставка ЦБ в течение года составит 13—14%, понизится до 9—10% в 2027 году.

Рубль ослабеет в 2026 году относительно мировых валют на 5—10% в среднегодовом выражении и будет относительно волатильным внутри года.

Дефицит бюджета в 2026 году будет умеренным, возможно, более низким, но в целом сопоставимым с уровнем 2025 года (в % ВВП) и далее будет снижаться.

Предпосылок для серьезного ослабления рубля нет

Независимые аналитики полагают, что рубль останется стабильным. «Сейчас курс рубля определяется не столько бюджетом или желаниями Минфина, сколько условиями внешней торговли. На начало 2026 года 57% экспорта и 55% импорта Россия оплачивалось рублями. Соответственно, создается спрос на рубли не только со стороны наших импортеров, но и тех, кто покупает российские товары в других странах», — пояснил «Реальному времени» инвестиционный консультант Андрей Кочетков.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По его словам, покупателями российских товаров являются Индия, Китай. Курс рубля находится в диапазоне 75—85 рублей. «Серьезного ослабления рубля, скорее всего, в этом году не будет. Ну максимум, может быть, действительно 80—85, но не более того. Для этого просто нет условий. Нет вывоза капитала, нет инвестирования российских компаний за границей», — считает эксперт.

У бюджета Татарстана будут некоторые недополученные средства из-за низких цен на нефть. Но за счет остальных производств республика восполнит нехватку. «Каких-то проблем с бюджетом я не ожидаю», — сказал Кочетков.



ЦБ добивается цели по инфляции

— Во-первых, с ноября 2025-го нефть Urals торговалась на уровне $45 и менее за баррель, и в ближайшей перспективе ситуация вряд ли изменится, — согласен с прогнозами АКРА главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. — Такое положение дел не может не отразиться на экспортной выручке. Во-вторых, действия ЦБ сыграли роль в удорожании рубля во втором полугодии 2025 года и продолжают способствовать удорожанию рубля. Объемы валюты, которые продает регулятор, влияют на курс. Но позднее 2026 года этих интервенций, полагаю, станет меньше. В-третьих, велика вероятность, что сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов растянется во времени. Причины — выручка экспортерам поступает с большим отставанием, удары по нефтеперерабатывающим заводам в ряде регионов сократили перерабатывающие мощности, сопровождение танкеров «теневого флота» военными кораблями требует топлива.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

С другой стороны, есть сомнения в том, что ЦБ будет стимулировать экономический рост, так как его главная задача — сдержать инфляцию. То есть торопиться со снижением ключевой ставки регулятор не станет. «Политические события в Иране и Венесуэле показали: инфляция, вырвавшаяся за пределы разумного, опасна. Видимо, контроль над инфляцией в стране — приоритет не только для экономической, но и для внутренней политики в целом. В связи с этим совершенно непонятно, почему Центральный банк должен игнорировать свои инфляционные цели», — рассуждает экономист Евгений Надоршин, в прошлом советник министра экономического развития Российской Федерации.

— Переключение на стимулирование экономической активности при сохранении (а в прогнозе даже ускорении!) роста кажется маловероятным. Более того, текущая коммуникация ЦБ достаточно четко дает понять: если борьба с инфляцией приведет к временной рецессии, то регулятора это не смутит. Причина проста: нынешний экономический рост почти полностью обеспечен потреблением домохозяйств. Это тот самый перегрев, с которым Центральный банк борется и, как он прямо заявляет, будет бороться до победного конца. Правда, некоторые эксперты не хотят воспринимать эти цели всерьез. На мой взгляд, это говорит о нежелании услышать заявления ЦБ должным образом. В результате мы получаем достаточно противоречивые прогнозы. У большинства аналитиков, практически у всех, заложены ожидания роста. Это заложено в прогнозах самого ЦБ и Министерства экономического развития. Причем по деталям (где есть) видно, что драйвером его остается потребление. А это означает, что позволить себе стимулирующую монетарную политику ЦБ не сможет. Снизить степень сдерживания — возможно (риски высоки — их реализацию можно наблюдать по II полугодию 2025-го). Но стимулировать — нет, — резюмировал он.