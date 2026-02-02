«Барсики» и «Амкодоры»: сколько приходится платить за вызов спецтехники в заснеженной Казани

А покупка трактора для ведения личного бизнеса может окупиться, но с некоторыми условиями

Фото: Динар Фатыхов

Казань столкнулась с очередными интенсивными снегопадами, которые спровоцировали значительные сбои в работе городской инфраструктуры. При этом первоочередное внимание уделялось главным дорогам и стратегически важным объектам города — об этом неоднократно заявляли и сами представители местных органов власти. В то же время наиболее напряженная обстановка сложилась именно в пригородных зонах и внутридворовых пространствах: там темпы расчистки снежных завалов явно не соответствуют запросам населения. На фоне такой ситуации жители города активно обращаются к объявлениям частников и компаний по уборке снега. Подробнее о том, во сколько это может обойтись, какие виды спецтехники актуальны во время снегопадов и какие после, а также окупится ли приобретение личной спецтехники, — в материале «Реального времени».

«По регламенту в первую очередь очищают основные городские магистрали»

В период с 27 января по 1 февраля Казань оказалась во власти мощных снегопадов, что привело к серьезным проблемам в городской инфраструктуре. Это уже не первый случай неблагоприятных погодных условий в этом году: в январские праздники, преимущественно 3 и 4 января, республику также накрывал снежный коллапс, в Казани за праздники выпало 64% месячной нормы.

В первый «деловой понедельник» года замруководителя исполкома Игорь Куляжев сообщил, что ежесуточно на улицы выходило не менее 800 единиц техники, наибольшее число работало 7 января — 1 036 единиц. Примечательно, что в начале декабря в Казани заявляли о нехватке 28 водителей, 71 механизатора и дорожных рабочих.

2 февраля на очередном аппаратном совещании мэр города Ильсур Метшин сообщил, что объем осадков, которые уже выпали в городе за эту зиму, преимущественно за январь, превысил показатели 2024 года. По его словам, на сегодня снега выпало на 10 мм больше, чем за весь период позапрошлого года. Во время новой волны снегопадов городские власти сообщили о мобилизации рекордного количества техники и специалистов для уборки улиц — 1 353 единицы и 689 дорожных рабочих. Однако основные усилия в первую очередь сосредотачивались на центральных магистралях и ключевых объектах города, о чем не раз уже напоминали и сами местные власти.

За уборку снега около дома или около вашего производства придется заплатить как минимум 12—14 тысяч рублей

Вместе с тем особую остроту ситуация приобрела в сельской местности и на дворовых территориях, где уборка снега существенно отстает от потребностей жителей. В этих условиях горожане стали активно обращаться к услугам частников, владеющих лопатами: «Реальное время» уже писало, что на фоне метеорологической ситуации в столице Татарстана вырос спрос на ручную уборку снега, стоимость такой услуги начинается от 1 тыс. рублей в час и зависит от удаленности места работ.

Тем не менее основным способом расчистки дворов и загородных участков остаются тракторы разных размеров — от маленьких погрузчиков до крупногабаритных машин с отвалом (представляет собой конструкцию, которая крепится к передней или задней части трактора и позволяет перемещать различные материалы, такие как снег, грунт, песок и другие сыпучие вещества, — прим. ред.) или ковшом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как сообщили «Реальному времени» в «Авито», в январе 2026 года в Татарстане спрос на аренду тракторов вырос почти вдвое (+91,8%) по сравнению с декабрем 2025-го. По данным сервиса, сейчас средняя цена на аренду спецтехники составляет 2,5 тысячи рублей, а на услугу чистки снега с помощью трактора в Казани — около 3,5 тысячи рублей за час.

Чаще всего в функционал частников и компаний с тракторами входит не только расчистка, но и вывоз снега за пределы объекта. Тем не менее за уборку участка около дома или около вашего производства придется заплатить как минимум 12—14 тысяч рублей, учитывая, что многие берут оплату и за дорогу, рассказал «Реальному времени» Роман, который имеет собственный трактор и занимается расчисткой снега три года.

— Любая спецтехника, то есть трактор или грейдер, выезжает минимум на четыре часа, потому что в противном случае это экономически невыгодно, — прокомментировал он.

Однако такая история работает именно с компаниями: они всегда берут «минималку», независимо от объема работ. По данным собеседника и сервиса «Авито», заказать стандартный трактор в Казани у компании в среднем стоит 4,5 тысячи за час. То есть аренда минимально обойдется в 18 тысяч.

Другая расценка у частников, имеющих свои тракторы. Тут цены могут зависеть от разных факторов: «Могу кому-то за тысячу сделать, кому-то бесплатно, по настроению», — заявил Роман. У него в распоряжении имеется маленький трактор, в простонародье — «барсик».

— Раньше я тоже выставлял минималку. Приезжаешь, четыре часа оплачивают, и без проблем. Но иногда приезжаешь на объект, а там либо работать невозможно, либо у кого-то труба низкая и трактор не проходит, у кого-то развернуться негде. А они же заказали, и вроде ты уже приехал и деваться некуда. Там все дороже получается. Сейчас я делаю проще: приезжаю на место, смотрю, какой фронт работы, объявляю цену. Кто-то соглашается, кто-то нет. Потому что, если брать минималку, например, а там работы на час, естественно, не будешь брать у него пятнадцать тысяч, — заявил мужчина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такой формат подтверждают и сами заказчики, которым надо расчистить, например, проезд для фур и базу на производстве.

— Много значат личные взаимоотношения. <...> Это значит, насколько ты знаком с данным человеком. Если знаете друг друга давно и никаких претензий друг к другу, то, возможно, он приедет на твой объект в первую очередь и за определенную сумму, — рассказал «Реальному времени» технический директор казанского производства на окраине города.



Крупногабаритные тракторы актуальны во время снегопадов, а «барсики» — после

Учитывая, что в Татарстане сохранятся «качели» в виде морозов и снегопадов, спрос на технику для уборки снега будет сохраняться. По данным Гидрометцентра РТ, до субботы республику будет засыпать лишь частично и не так интенсивно из-за антициклона, но все изменится с приходом циклона с запада со снегом, метелями и сильным ветром.

Тут важно уточнить, какая именно спецтехника будет оставаться востребованной во время непогоды и какая — после.

— Если, например, какой-то большой трактор, типа «Амкодор», то у него сейчас самые большие работы — разгрести, расчистить, расширить. А у меня маленький трактор, он в основном для уборки дворов и территории вокруг. Пока что люди еще не устали лопатами кидать снег, и есть куда складировать его. А вот когда уже некуда будет и когда начнутся оттепели, снег-то тяжелый и примерзает, вот тогда начинают заказывать уже «барсики», потому что другой трактор туда (во двор, — прим. ред.) просто не зайдет.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все зависит от «аппетита»

По данным Романа, покупка трактора для ведения личного бизнеса может окупиться, но с некоторыми условиями.

— Все зависит от «аппетита»: какие расценки, сколько времени ты готов на это тратить и в каком состоянии трактор. Если трактор в хорошем состоянии, ты его не убиваешь и готов работать четко, быстро и много, то окупиться он может за год, может, за два, а может, не окупится совсем, — заявил он.

По данным «Авито», сейчас цены на подержанные мини-погрузчики в Казани составляют от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Иногда эта сумма может достигать и 2 миллионов. Несмотря на потребность людей в расчистке снега, доход от трактора может не оправдать ожидания. По словам собеседника, недостаточно просто опубликовать объявление, «просто так вас не найдут, это все по знакомству, по рекомендациям». Средний заработок в пиковое время и с работой по 12—14 часов может достигать 30 тысяч рублей, но надо обладать клиентской базой.

скриншот с сайта Авито

Главное, на что надо обратить внимание при покупке спецтехники, — это ее цель.

— Мой сосед в прошлом году купил немножко не тот трактор — большой, для городских центральных дорог, а технику уже закупили (администрация города, — прим. ред.). Для дворов такой трактор не подходит, потому что он где-то может не проехать. Тем более ценники у них намного выше. Допустим, если на «барсики» сейчас цена в снегопады поднялась до 3,5 тысячи за час, и все просят минималку — четыре плюс дорога, плюс эвакуатор, то на большом тракторе идет от 4,5—5 тысяч за час. Тоже минималка идет — четыре часа плюс дорога. Получается, в среднем они берут за пять часов, а там работы на полчаса может быть, не каждый готов столько платить, — заключил Роман.

