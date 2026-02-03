Экс-игроки «Спартака» и «Локомотива»: кто выиграл Кубок РТ по футзалу?

В финальной части сыграли 12 команд, половина которых представляла районы Татарстана, а шесть были из Казани

Артур Минуллин и Николай Викторов (на втором плане) радуются победе своих подопечных . Фото: предоставлено федерацией футбола Татарстана

В Татарстане провели Кубок республики по футзалу, в финальной части которого участвовали 12 команд. До полуфинала добрались три казанские команды и гости из Елабуги, а трофей разыгрывался в серии пенальти. Подробности — в статье «Реального времени».

В Кубке Татарстана по футзалу приняли участие игроки чемпиона и вице-чемпиона республики по футболу

В моменте, когда воспитанник казанского футбола Никита Хромых сенсационно дошел до четвертьфинала на чемпионате Европы по футзалу, его бывшие одноклубники и партнеры разыграли Кубок Татарстана. В финальной части сыграли 12 команд, половина которых представляли районы Татарстана: Альметьевска, Богатых Сабов, Елабуги, Нурлата, Нижнекамска, Уруссу, и еще шесть представителей Казани. Победителем в итоге стала команда «Комус», обыгравшая в серии послематчевых пенальти «Банк России»

Если говорить о представителях классического футбола, то больше всего их собралось в составе команды «Элмет», вице-чемпионе республики 2025 года, который также играл в финале Кубка РТ по футболу. Братья Венер и Наиль Ягудины, капитан альметьевцев Динар Хаертдинов, их более молодые партнеры Ярослав Аввакумов, Максим Анашкин, Иван Фокин. Из команды-чемпиона «Алабуга» на Кубке был представлен казанец Эльнар Гузаиров, «легионер» из Удмуртии Дмитрий Бешляга и опытный Артур Валикаев, который в классическом футболе отметился сезоном в составе московского «Спартака». Воспитанник «Содовика» из башкирского Стерлитамака даже выходил в основе на матч с «Рубином», после чего его менял бразилец Кариока.

Также достойно уважения то, что в «Эссене» играли ученик с учителем. Конкретно Динар Гаязов, работающий тренером, подготовил для команды воспитанника Артура Биктимирова, ставшего его одноклубником, — в лучших традициях известного в Казани играющего тренера Рустема Сабирзянова.

Играющий тренер Алексей Фомичев (крайний слева) с партнерами по команде . предоставлено федерацией футбола Татарстана

После группового этапа четыре победителя групп вышли в полуфиналы, а остальные восемь команд провели стыковые матчи уровня одной восьмой, затем сыграли четвертьфиналы. На этом уровне завершил турнир «Казаньоргсинтез», уступивший в серии пенальти «Комусу», который был просто напичкан звездами казанской «миньки»: с Рашитом Гарапшиным в воротах, поигравшими на профессиональном уровне Юрием Куприным и Владиславом Мусифулиным, хорошо знакомым болельщикам классического футбола Артуром Гилязетдиновым и Алексеем Курзеневым (экс-«Локомотив»), Александром Боченковым и Фаррухом Каримовым.

Когда вратари забивают

Что любопытно, в «Банке России» и «Казаньоргсинтезе» тренерские обязанности выполняют экс-вратари Рустем Мухаметзяров и Денис Быков, начальник цеха ХиК завода оргпродуктов и технических газов «Казаньоргсинтеза».

Плюс необходимо отметить огромный тренерский вклад Рената Камалетдинова, чьих воспитанников из команды «КАИ-Олимп» хватало в составах команд, и незримое присутствие в числе участников турнира команды «Ирбис», с которой работал тренер Мадэрис Тренгулов. В разных командах за Кубок Татарстана боролись его бывшие подопечные Джалалов, Казаков, Мусолин, Алмаз Фаизов и Ренат Шайхутдинов.

Из ныне действующих играющих наставников необходимо отметить Павла Петрова, который умудряется и тренировать, и демонстрировать личный пример на площадке. За порядком в матчах незримо присматривала Прокуратура РТ, так можно охарактеризовать участие игроков этой команды, упомянутого Мухаметзярова, а также Алмаза Аскарова, Алмаза Избасарова, Артема Игнатьева в турнирном пути сразу нескольких команд. «Прокуроры» сейчас играют на уровне высшей лиги, и ее игроками усилили свои составы сразу несколько команд-участниц Кубка республики.

Еще в одном четвертьфинале команда «Банка России» обыграла команду «Риэлт групп», которую тренирует легендарный Ренат Ревгатович Камалетдинов, в числе полевых Клим Ву, Владимир Ягуткин. В этой игре голкипер «банкиров» Роберт Бояркин забил гол, исполнив все в лучших традициях играющих голкиперов Аскара Ситдикова или Евгения Мусолина, который на этом турнире защищал ворота елабужского «Эссена».

Кстати, победа «банкиров» стала зеркальным ответом на поражение в рамках чемпионата Казани, когда уже голкипер «риэлторов» Сергей Бульмага поразил ворота «Банка России». В 2022 году они выигрывали чемпионат России среди корпоративных команд, но состав с той поры немного изменился, остались девять человек, среди которых Бояркин, Родион Алескаров, Айрат Мухтаров. До сих пор в строю Эмиль Галямов, Рамиль Загиров, Айрат Мухтаров, Фанис Сибгатуллин, Данил Тукташев.

Бояркин тоже личность заметная, ранее играл в казанском «Ядране», откуда его также призывали в сборную Армении. «Роберт Бояркин перешел к нам на второй сезон существования команды в профессиональном статусе, в 2017—2018 годах. Наш общий знакомый из Башкортостана предложил приехать на просмотр, и Бояркин прошел его, будучи заявленным на этап Кубка России, который проходил в Казани. Выиграла его команда «Алмаз-АЛРОСА», на втором месте финишировал «Ядран», и Бояркин взял приз лучшего вратаря турнира. А уже затем через друзей-знакомых — это и Денис Неведров, друг по тюменской команде, и Володя Саносян, товарищ по самарскому «Динамо» — Бояркин получил приглашение в сборную Армении», вспоминал Денис Корчагин.

Александр Боченков (в центре) . предоставлено федерацией футбола Татарстана

В полуфиналах вышеназванные «Комус» и «Банк России» также оказались сильнее, хотя «банкирам» в матче с «Елабугой-Эссен» удалось сравнять счет только за 20 секунд до окончания матча, а в серии пенальти Бояркин отразил два удара. В финале даже его мастерство не помогло в серии послематчевых пенальти, поскольку основное время завершилось с редким для футзала счетом 0:0, а в послематчевых пенальти оказались крепче нервы у звезд «Комуса». Необходимо отметить, что даже тренерско-административный состав «Комуса» — Николай Викторов, Артур Миннуллин, Александр Мынин, Марат Рахимов — мог бы выйти на площадку в матче любого уровня сложности, тряхнув стариной Рахимовым и сверкнув мастерством любого из названных ветеранов.

75 любительских команд в сезоне!

Проведенный Кубок республики пополам разделил сезон в футзале Татарстана, в котором главным событием является чемпионат. В нынешнем сезоне в нем принимают участие по 11 команд Суперлиги, высшей и первой лиг, дюжина команд второй лиги и 30 команд третьей лиги, суммарно они составили 75 команд-участниц. Это самый масштабный турнир среди любительских команд, проводящийся на регулярной основе. Для понимания: в 2020 году 76 команд принимало участие в первом, тогда еще любительском чемпионате Армении по футзалу, а сейчас сборная этой страны не просто дебютировала на чемпионате Европы, но и одержала сенсационную победу над бронзовым призером чемпионата мира 2024 года Украиной — 2:1. Свой вклад в победу внес и выходец казанского мини-футбола Никита Хромых, вице-капитан армянской сборной.

Алексей Павлов: один из тренеров, который работает сразу с несколькими составами. предоставлено федерацией футбола Татарстана

Отдельно стоит отметить иногородних участников чемпионата в разных лигах. Даже Кубок Татарстана заставлял иногородние команды, приехав в Казань, остановиться здесь на ночь и играть в течение двух дней. Матчи чемпионата связаны с приездом в столицу Татарстана команды с любительским статусом, игроки которых жертвуют своими выходными ради футзала. Три команды из соседнего Волжска, две из Богатых Сабов плюс соседние Зеленодольск, Раифа, Высокая Гора и глубинка, которую представляют Елабуга, Камское Устье, Кукмор, Тюлячи, село Егоркино Нурлатского района. Среди ВИП-персон — руководитель республиканского отделения Банка России Марат Шарифуллин, чья команда борется за право остаться на лидирующих позициях в чемпионате, где лидирует «Комус-Электрон», на втором месте МФК IQsport, успешно переформатированный его менеджером Артуром Тухватуллиным из «Кайроса», на третьем «Казаньоргсинтез».

В составе «Татцентра»: руководитель департамента футзала республики Сергей Рожков, главный судья соревнований Михаил Небогатиков и председатель Тюлячинского суда Айрат Гимранов, речь идет уже о реальном судопроизводстве, и бывший руководитель спортивного клуба «Нефтехимик» Андрей Борзенков, сотрудники пресс-служб «Рубина» и федерации футзала. Помимо того, «Татцентр» втайне рассчитывает на возможность сыграть Владимира Байрамова, бывшего игрока команды, который сейчас тренирует «Аркадаг», суперклуб из Туркменистана, выигравший чемпионат и Кубок страны, а в прошлом году еще и «Лигу вызова АФК» — азиатский аналог Кубка УЕФА.

Игрок казанского «Луча» Салават Самигуллин (справа) покинул родную команду из Высокогорского района. предоставлено федерацией футбола Татарстана

Среди футболистов и тренеров участники Игр стран СНГ и Единых игр Специальной Олимпиады

Отдельно отметив этот факт, перейдем к другим любопытным наблюдениям. «Казанку» тренирует легендарный Александр Васильченко, в прошлом голкипер «Приволжанина», сейчас тренер республиканской спортшколы в Марий Эл по футболу и регби, а между этими двумя строчками в анкете — многолетний наставник в Зеленодольском психоневрологическом интернате, чьи подопечные заняли призовое место на Единых играх Специальной Олимпиады 2023 года. Среди действующих игроков соревнований неоднократный победитель чемпионата России по художественной гимнастике Булат Сунгатуллин и Дамир Забиров, работавший арбитром в финале Игр стран СНГ(оба «Легенда»), бывший игрок казанской «Ракеты» по хоккею с мячом Сергей Уваров («Татцентр»), многократный чемпион России по хоккею на траве Андрей Серебряков, защищающий ворота «Погоды в доме». Его бывший коллега Олег Кривошеев также до сих пор в строю, как и Ильдар Султанов. А вот их партнер по чемпионскому «Динамо-Ак Барсу», Александр Филюшин, продемонстрировал пример того, как, перейдя из хоккея на траве, смог освоить футзал до такой степени, что затем стал тренером в молодежном составе профессионального «Ядрана».

