Татарстан ищет площадку в 30 га для производства китайской керамической плитки

Ранее сообщалось, что Китай планирует открыть в республике завод по производству данного материала

Проектный офис Агентства инвестиционного развития Татарстана активно работает над привлечением китайского инвестора, планирующего наладить в Татарстане производство керамической плитки премиум-класса, сообщает телеграм-канал агентства.

Известно, что производству необходима территория площадью 30 гектаров с протяженностью 900 метров, что обусловлено спецификой конвейерного производства. Дополнительным требованием выступает наличие железнодорожной ветки.

В рамках презентации потенциальных локаций делегация из Китая посетила СММЛЦ и особую экономическую зону «Иннополис». Совместно с руководством промышленных площадок представители Агентства провели осмотр свободных территорий и обсудили возможности размещения производства. Сообщается, что теперь ожидается ответ от инвестора, после чего работа продолжится.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой инвестпалаты бизнеса Индии. Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Напомним, что в Татарстане сейчас трудится более 400 индийцев в качестве трудовых мигрантов — 100 из них числятся в штате ОЭЗ «Алабуга».

Зачем нужны индийские специалисты, как российские и татарстанские компании справляются с задачей преодоления культурных и бытовых различий и чем санскрит похож на русский язык — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова