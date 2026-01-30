Поставщик мебели попал в реестр недобросовестных из-за сорванного госконтракта в Татарстане
Контракт был подписан в июне 2025 года с условием исполнения до 27 августа, однако поставщик нарушил сроки
Поставщик мебели попал в реестр недобросовестных из-за сорванного госконтракта в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
Компания — победитель тендера, предложив самую низкую цену, не смогла выполнить свои обязательства в срок. Контракт был подписан в июне 2025 года с условием исполнения до 27 августа, однако поставщик нарушил сроки поставки.
После продления сроков поставщиком была осуществлена поставка, но товар не соответствовал требованиям технического задания. Обнаружены серьезные несоответствия: отсутствовал заявленный механизм раскладывания, деревянные ножки вместо металлических, различия в габаритах комплектов, а также несовпадение дизайна и конструкции с утвержденными эскизами.
В результате нарушения условий контракта поставщик был включен в реестр недобросовестных поставщиков, что лишает компанию права участвовать в госзакупках на определенный срок.
Ранее стало известно, что СК подозревает подрядчика НКЦ «Казань» в фиктивных контрактах на 25 млн рублей.
