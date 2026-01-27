Назван самый востребованный в Казани бизнес в 2025 году

Спрос на готовый бизнес в 2025-м снизился на 4%

Фото: скриншот с сайта Гугл.карты

По итогам 2025 года в Казани заметнее всего вырос спрос к франшизам в сфере строительства (в 4,5 раза за год) и туризма: (+75% за год). Таковы результаты исследования «Авито Бизнес 360».

Наибольшая доля спроса — у франшиз в сферах услуг (23%), торговли (21%) и производства (15%). Также в пятерке лидеров — сферы строительства (11%) и общепита (8%).

По объему предложения во франшизах также лидирует сфера торговли (29%). Далее идет сфера услуг (25%), общепита (16%), сфера красоты и здоровья (10%), а также IТ (7%).

А вот спрос на готовый бизнес в 2025-м снизился на 4%. По словам аналитиков, предприниматели меньше вкладывали в новые проекты из-за высокой ключевой ставки. Рост прослеживался только на готовый бизнес в сферах IТ (+75%) и услуг (+50%).

В целом спрос на рынке готового бизнеса выглядит так: IТ (17%), общепит (14%), торговля (13%), ПВЗ (12%), а также красота и здоровье (12%).

В свою очередь, объем предложений в готовом бизнесе сильнее всего увеличился в ПВЗ (+62%) и туризме (+38%). В целом рынок предложений о готовом бизнесе выглядит так: торговля (23%), красота и здоровье (14%), общепит (14%), услуги (10%) и производство (10%).

Никита Егоров